Rachel Bloom möchte in ihrem neuen Comedy-Special nicht über den Tod sprechen. Tatsächlich ist das der Witz an dem Titel, Tod, lass mich mein Special machen – ein Witz, der schon früh wörtlich wird und das antreibt Verrückte Ex-Freundin Mitschöpfer bei der Bewältigung einer der größten Komplikationen des Lebens. Das Ergebnis zeigt ihre charakteristische Mischung aus Profanem und Tiefgründigem für eine kathartische Bühnenshow mit einer Frau und einem anthropomorphen Himmelskonzept, die jetzt auf Netflix gestreamt wird.

Tod, lass mich mein Special machen beginnt damit, dass Bloom die Anwesenheit eines kleinen Jungen im Publikum anerkennt, bevor sie mit ihrem ersten Lied beginnt, das sich auf eine bestimmte Baumart konzentriert, die zufällig (um einige der Texte zu zitieren) „an das Niesen eines Schwanzes erinnert“. Dann nehmen die Dinge jedoch eine abrupte Wendung, da Bloom gezwungen ist, sich mit dem zentralen Thema der Serie auseinanderzusetzen – obwohl sie es von ganzem Herzen vermeiden möchte.

Während der Tod als Konzept eine sehr aktive Präsenz in der Serie ist, ist Bloom etwas, dem sie sich im Kontext ihrer Beziehungen zu einigen der wichtigsten Wesenheiten in ihrem Leben so gut wie möglich stellt: ihrem Baby, ihrem Hund und ihrem Schreibpartner enger Freund Adam Schlesinger. Falls Ihnen der Name nicht bekannt ist: Schlesinger war nicht nur Mitbegründer der Band Fountains of Wayne, sondern arbeitete auch intensiv mit Bloom an der Musik für die gefeierten The CWs zusammen Verrückte Ex-Freundin. Tragischerweise war er ein frühes Opfer von COVID und starb am 1. April 2020 – kurz nachdem Bloom ihre Tochter zur Welt gebracht hatte.

Es ist diese Verschmelzung von Leben und Tod, die sich als Schlüssel zum Bestehen der Show erweist, verankert in sechs Songs, die Blooms Ruf für alberne, ohrenbetäubende und herzergreifende Melodien alle Ehre machen. Das Special wurde beim Williamstown Theatre Festival am Williams College in Massachusetts (wo Schlesinger studiert hat, wie Bloom betont) aufgenommen und zeichnet sich durch eine klare Kameraführung und ein Bühnendesign aus, das zwar schlicht wirkt, aber ein paar lustige Überraschungen bereithält. Und Blooms Singstimme ist so gut wie nie zuvor und verleiht jedem Titel genau die richtigen Noten von Süße, Humor und Pathos.

Ein zentraler Aspekt von Tod, lass mich mein Special machen ist, dass die Welt in den letzten vier Jahren viel durchgemacht hat – und viele von uns haben es nicht wirklich verarbeitet. Wir haben geliebte Menschen verloren, wir haben unzählige Gräueltaten auf der Welt miterlebt, wir wurden täglich mit Bösartigkeit und Boshaftigkeit konfrontiert, die nur den Kummer, die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit zu nähren scheinen, die uns zu … nun ja, Ablenkung führen. Lustige kleine Lieder singen. Oder über sie lachen.

Bloom verurteilt uns nicht dafür; Sie ist genau dort, wo wir sind. Aber sie hat auch keine Angst davor, die Ängste, die sie in den letzten Jahren hegte, offen auszusprechen, die Art von Angst, die wir alle davor haben, was unseren Haustieren oder uns selbst passieren könnte, dank der rauen Realitäten der Biologie und der Zeit. Und dadurch gibt sie uns das Gefühl, weniger allein zu sein.

Seit 2020 gibt es zahlreiche Projekte, die versuchen, die Auswirkungen der Pandemie auf die Gesellschaft einzufangen. Viele dieser Projekte sind in ihren Bemühungen gescheitert, da es verständlicherweise eine Herausforderung ist, zu verstehen, was mit der Welt passiert ist, ohne die Perspektive, die Zeit und Distanz bieten; sogar Dinge wie die von Bo Burnham Innen Fühlen Sie sich wie ein roher Beichtstuhl, im Gegensatz zu eher überlegten, tiefgehenden Antworten.

Tod, lass mich mein Special machenEs fühlt sich jedoch so an, als gehöre es zur nächsten Phase kreativer Arbeiten, die darauf abzielen, diesen verschärften Wellen der Trauer einen Sinn zu geben. (Bloom erkennt die großen Weltereignisse seit der Pandemie nicht offen an, weist jedoch darauf hin, dass sich die Dinge seit dem Ende des Lockdowns an einigen Fronten nicht gerade verbessert haben.) Obwohl es nicht vorgibt, echte Antworten auf die großen Fragen zu haben, Es bietet einen Weg zur Bewältigung dieser riesigen und unmöglichen Probleme, und sei es nur durch Blooms einfühlsame Anerkennung, dass es sich um riesige und unmögliche Probleme für uns alle handelt.

Es gibt einen Meta-Thread, der sich durch das ganze Special zieht, eine Selbsterkenntnis, die den sentimentaleren Momenten genau das richtige Maß an Schärfe verleiht. Und am Ende kommt alles zusammen, mit einem Schluss, der genauso lustig, emotional und aufrichtig ist wie alles, was zuvor passiert ist, mit einem der perfekt inszenierten „Fuck you“, die ich je auf der Leinwand gesehen habe. Es gebe keine Antworten, aber es sei wichtig, Fragen zu stellen, sagt Bloom. Ob wir es in Liedern tun oder nicht.

Rachel Bloom: Tod, lass mich mein Special machen wird jetzt auf Netflix gestreamt.