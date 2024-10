Eine neue Beatles-Dokumentation von Produzent Martin Scorsese und Regisseur David Tedeschi soll am 29. November auf Disney+ Premiere haben.

Betitelt Beatles ’64Der Film wird nie zuvor gesehenes Filmmaterial der ersten Reise der Band in die Vereinigten Staaten im Februar 1964 enthalten, das von den Dokumentarfilmern Albert und David Maysles gedreht wurde. Sie versprechen, „eine intimere Geschichte hinter den Kulissen“ ihres bahnbrechenden Auftritts zu erzählen Die Ed Sullivan ShowEs enthält neue Interviews mit den überlebenden Beatles-Mitgliedern Paul McCartney und Ringo Starr – beide waren auch Co-Produzenten.

Dies ist nicht Scorseses erster Beatles-Dokumentarfilm. Im Jahr 2011 leitete er George Harrison: Leben in der materiellen Weltdas das Leben des Gitarristen von seinen Anfängen in Liverpool bis zu seinen Reisen nach Indien nachzeichnete.

Eine Woche vor der Dokumentation erschien ein Boxset mit dem Titel Die Beatles: US-Alben von 1964 in Mono wird veröffentlicht und enthält sieben Neuauflagen der Beatles-Alben, die aus ihren Original-Mono-Masterbändern geschnitten wurden, darunter Treffen Sie die Beatles!, Das zweite Album der Beatles, A Hard Day’s Night (Original-Filmmusik), Etwas Neues, Die Geschichte der Beatles (2xLP), Beatles ’65Und Die frühen Beatles. Vinyl- und CD-Vorbestellungen laufen.

Beatles ’64 folgt den Dokumentationen von Peter Jackson aus dem Jahr 2021 Die Beatles: Get Back. Anfang des Jahres wurde bekannt gegeben, dass jedes Bandmitglied in einer Reihe von Filmen unter der Regie von Sam Mendes, die 2027 in die Kinos kommen sollen, ein eigenes Biopic drehen wird.

Mittlerweile befindet sich McCartney mitten auf einer Südamerikatournee im Jahr 2024, die Tourdaten für Großbritannien und Europa folgen später im Jahr.