Kevin Smiths gefeierte Komödie aus dem Jahr 1999, Dogmawird bald wieder in die Kinos kommen und zum ersten Mal im Streaming verfügbar sein, nachdem sich der Regisseur nun endlich die Rechte an dem Film gesichert hat, nachdem sein einstiger Besitzer Harvey Weinstein ihn jahrelang als „Geisel“ gehalten hatte.

Smith bestätigte die Übernahme kürzlich in einem Interview am Die Hashtag-Showund erklärte, dass die Rechte Weinstein kürzlich abgekauft worden seien, was es ihm ermöglicht habe, sie endlich zurückzugewinnen. „Der Film war dem Mann abgekauft worden, der ihn jahrelang besaß“, sagte er. „Die Firma, die es gekauft hat, wir haben uns vor ein paar Monaten mit ihnen getroffen. Sie sagten: „Würden Sie daran interessiert sein, es erneut zu veröffentlichen und auf Tour zu gehen, so wie Sie es mit Ihren Filmen tun?“ Ich sagte: „100 Prozent, willst du mich veräppeln?“ Einen Film besichtigen, von dem ich weiß, dass er den Leuten gefällt und der sentimental und nostalgisch ist? Wir werden aufräumen.‘“

Anschließend erläuterte Smith seine Ideen, was er tun könnte, um den Film mit Ben Affleck und Matt Damon in den Hauptrollen zu feiern. „Im Moment feiert der Film im Jahr 2024 sein 25-jähriges Jubiläum. Im November kamen wir raus. Ich denke also, dass die Bewegung dort voraussichtlich im Jahr 2025 stattfinden wird. Zurück auf Heimvideo, dann wieder ins Kino, und ich werde damit auf Tour gehen und solche Sachen.“

Aber es wird nicht dort enden – das Angestellte Der Regisseur denkt auch über Möglichkeiten zur Erweiterung nach Dogma Universum mit neuen Medien, einschließlich „Fortsetzungen, TV-Versionen, im Hinblick auf die Erweiterung der Geschichte“. An diesen Projekten können sogar Originaldarsteller beteiligt sein. „(Es ist) etwas, was wir vorher nie tun konnten“, sagte Smith. „Alle Leute, die daran mitgearbeitet haben, sind immer noch lebensfähig.“

Seit Jahren beklagt Smith, dass der Film von den Weinsteins als Geisel gehalten wurde, die sich weigerten, ihn ihm zurückzuverkaufen. Im vergangenen Januar erklärte er bei einer Live-Veranstaltung, dass er sogar ein 1-Millionen-Dollar-Angebot für den Erwerb der Rechte gemacht habe, aber abgelehnt worden sei. Während dieser Zeit weigerte er sich, sich an irgendetwas damit zu beteiligen Dogma auf der Grundlage, dass Harvey Weinstein „irgendeine Verbindung“ dazu hatte.

Nun sind die Ketten jedoch gebrochen und die Fans können damit rechnen, in all die Wärme und Nostalgie einzutauchen, die der Film von 1999 zu bieten hat. Sehen Sie sich unten den Originaltrailer an.

Smiths jüngster Film, Der 4:30-Filmist jetzt draußen. Noch einmal besuchen Folgeist ein Interview mit Smith von Anfang dieses Monats, in dem er über die Lage der Filmindustrie, seine Karriere und mehr sprach.