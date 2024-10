Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

In Auserwählte FamilieHeather Graham übernimmt die dreifache Rolle der Autorin, Regisseurin und Hauptdarstellerin und kreiert eine herzliche Komödie über die Herausforderungen von Familiendynamik, Beziehungen und persönlichem Wachstum. Der Film folgt Graham’s Ann, einer Yogalehrerin, die inmitten ihres chaotischen Familienlebens und katastrophalen Dating-Erfahrungen darum kämpft, inneren Frieden zu finden. Graham sprach zusammen mit seinen Co-Stars Julia Stiles und Thomas Lennon mit Kyle Meredith über ihre Rollen und den Entstehungsprozess des Films. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Stiles, der Annes unruhige Schwester spielt, liefert eine beeindruckende Leistung als genesender Süchtiger mit tiefgreifenden Wutproblemen ab. Der 10 Dinge, die ich an dir hasse Die Schauspielerin brachte zum Ausdruck, wie sehr sie die Katharsis genoss, eine so wechselhafte Figur zu spielen. „Es macht Spaß, sich wie ein Erwachsener zu benehmen, der sich wie ein Kleinkind verhält“, sagte sie und bemerkte, dass die Rolle es ihr ermöglichte, Emotionen zu erforschen, die im wirklichen Leben nicht oft vorkommen. Stiles dachte auch darüber nach, mit Graham zusammenzuarbeiten, insbesondere da beide Frauen sich kürzlich an die Regie gewagt haben (Stiles‘ Wünschte du wärst hier befindet sich derzeit in der Postproduktion) und wie sie sich gegenseitig bei den Herausforderungen des unabhängigen Filmemachens unterstützten.

Reno 9-1-1 Alaun Lennon, der eine von Anns besten Freundinnen darstellt Auserwählte Familiebot Einblick in seine eigene Philosophie zur Schaffung von Möglichkeiten in Hollywood. „Auf die Erlaubnis von jemandem zu warten ist nichts, worauf ich großen Wert lege“, sagte er und wiederholte damit Grahams Ansatz, ihren eigenen Weg in der Branche zu finden.

Die Chemie zwischen den Darstellern ist unbestreitbar, und Graham gibt zu, dass sie wegen der ausgefalleneren Szenen nervös ist: „Ich dachte: ‚Ist das zu lächerlich?‘ Aber ich dachte auch, dass es die lustigste Szene im Film sein könnte.“ Durch das Chaos beim Dating, beim Setzen von Grenzen und beim Finden der Liebe erinnert uns der Film daran, dass es manchmal in Ordnung ist, über die chaotischsten Momente des Lebens zu lachen.

