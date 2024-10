Erinnern Sie sich, als Al Pacino letztes Jahr mit seiner Freundin Noor Alfallah ein neues Baby zur Welt brachte? Nun, die beiden sind nicht mehr romantisch miteinander verbunden (oder waren sie vielleicht überhaupt nicht verbunden?), und Berichten zufolge sieht Alfallah möglicherweise jemand Neues: Bill Maher.

Nachdem Fotos aufgetaucht waren, die Alfallah scheinbar bei Verabredungen mit Maher zeigten, bestätigte Pacino, 84, dass er nicht mehr mit dem 30-jährigen Filmproduzenten zusammen ist Menschen in einem neuen Interview: „Nein. Ich habe Freundschaft.“

Es ist nicht ganz klar, ob Pacino und Alfallah schon immer eine „Freundschaft“ hatten oder ob es sich um eine neuere Vereinbarung handelt, aber das Paar hat Berichten zufolge die Sorgerechtsvereinbarung für ihren einjährigen Sohn Roman ausgearbeitet und bleibt in beiden Fällen aktiv das Leben anderer.

Seit der ersten Veröffentlichung im Jahr 2022 war es schwierig, einen fundierten Einblick in die Dynamik ihrer Beziehung zu bekommen. Der konkreteste Beweis für ihre möglicherweise romantischen Aspekte – abgesehen davon, dass sie gemeinsam ein Kind erziehen – sind Alfallahs Kommentare zu Vogue Arabia dass es als Freundschaft begann und „etwas mehr wurde“. Jetzt hat jedoch ein Vertreter von Pacino seine offensichtliche Klarstellung bestätigt und gesagt: „Al und Noor sind sehr gute Freunde, schon seit Jahren, und sie sind Miteltern ihres Sohnes Roman.“

Mittlerweile wurde Alfallah bei mehreren Ausflügen mit Maher gesehen. Eine Insider-Quelle berichtete, dass sie am 5. Oktober gesehen wurden, wie sie gemeinsam das Chateau Marmont in Los Angeles verließen Menschen dass sie „Freunde“ seien, aber ein anderer behauptete, die beiden hätten „mehrere Dates“ gehabt, aber „es ist noch am Anfang.“

Was Pacino betrifft, sagte er Menschen„Ich habe überall Freunde. Ich muss sagen, dass ich damit großes Glück habe.“

Anfang dieser Woche veröffentlichte Alfallah auf Instagram einen Beitrag mit einem Selfie mit ihr, Pacino und den Mitarbeitern ihres neuesten Films. Der Lehrlingsowie ein Clip, in dem Maher in seiner Show über den Film spricht, Echtzeit mit Bill Maher. Letzten Monat wurde ein Clip geteilt, in dem Pacino ihr dabei half, die Kerzen auf ihrer Geburtstagsfeier auszublasen.

In anderen Pacino-Nachrichten ist die Narbengesicht neue Memoiren des Schauspielers, Sonny Boyerschien diese Woche und enthält die Behauptung, dass er trotz seiner ikonischen Rolle als Tony Montana noch nie in seinem Leben Kokain konsumiert habe.