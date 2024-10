Beyond the Boys‘ Club ist eine monatliche Kolumne, die sich auf Frauen in der Rock- und Metal-Musik konzentriert, indem sie ihre Perspektiven auf die Musikindustrie darlegen und ihre persönlichen Erfahrungen diskutieren. Die Journalistin, Radiomoderatorin und Musikerin Anne Erickson von Audio Ink Radio und der Musikgruppe Upon Wings schreibt in der Kolumne. Der Artikel dieses Monats enthält ein Interview mit der Sängerin Charlotte Wessels, ehemals bei Delain.

Charlotte Wessels ist für ihre Zeit als Frontfrau der niederländischen Symphonic-Metal-Band Delain bekannt, doch mit ihrem kürzlich veröffentlichten Album plant sie nun eine Solokarriere Die Obsession (hier verfügbar).

Auf der LP arbeitet Wessels mit seinen ehemaligen Delain-Kollegen Timo Somers (Gitarre, zusätzliche Arrangements), Otto Schimmelpenninck van der Oije (Bass) und Joey Marin de Boer (Schlagzeug) zusammen mit Sophia Vernikov (Klavier/Hammond-Orgel).

Die Songs strotzen vor leidenschaftlichem Gesang inmitten riesiger Gitarren und grandioser Atmosphären. Zu den herausragenden Titeln zählen „Dopamine“ (featuring Simone Simons) und „Ode to the West Wind“ (featuring Alissa White-Gluz).

Zur Unterstützung des Albums wird Wessels im November eine UK-/Europatournee unternehmen.

Wessels sprach mit Schwere Konsequenz für die neueste Kolumne „Beyond the Boys‘ Club“, in der sie über ihren Aufstieg auf der Patreon-Plattform, ihren Songwriting-Prozess, das neue Album, ihre Erfahrungen als Frau in der Musikindustrie und mehr spricht.

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Album, Die Obsession. Was unterscheidet dieses Album von Ihrem bisherigen Solomaterial?

Es ist ganz anders, aber es begann auf ähnliche Weise, nämlich mit früheren Platten. Ich habe jeden Monat einen neuen Song auf Patreon eingestellt, daher waren meine ersten Soloalben Zusammenstellungen davon. In meinem ersten und zweiten Jahr habe ich eine Reihe von Songs herausgebracht und hatte nicht vor, diese Songs zusammen auf einer Platte zu veröffentlichen, als ich sie schrieb, aber dann dachte ich, ich wollte kein Künstler sein, der alles hatte meine Musik hinter einer Paywall. Also habe ich Zusammenstellungen der Songs veröffentlicht, die ich auf Patreon veröffentlicht habe. Ich war ganz allein im Keller, habe geschrieben und aufgenommen.

Für Die Obsessiones begann ähnlich. Ich begann im Keller Songs zu schreiben, nahm die Teile auf, programmierte sie und stellte sie auf meinen Patreon. Dort begann der Prozess. Nachdem ich ein Jahr lang verschiedene Genres erkundet und mir selbst das Produzieren beigebracht hatte, wollte ich an einem traditionellen Album arbeiten und Songs mit Musikern statt mit Plugins schreiben. Also fing ich an, die Songs zu schreiben und sie auf Patreon einzustellen, und als ich dachte, ich hätte genug Titel, um das Album zu füllen, begann die nächste Phase und ich begann, die Titel für die Bandaufnahmen neu zu arrangieren.