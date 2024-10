Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Weitere Plattformen

Gut für ein Wochenende Die Gastgeber MK und Kressie stehen Ihnen immer zur Seite, darauf können Sie sich verlassen. Deshalb haben sie ihren Verstand geopfert, um sich die Max-Dokumentation anzusehen Taylor Swift vs. Scooter Braun: Böses Blut – Alles, damit Sie es nicht müssen. Hören Sie sich ihre Rezension oben an oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Die Darstellung des Konflikts in der Dokumentar-Miniserie ist in zwei Episoden aufgeteilt, von denen eine die „Taylor-Version“ und die andere die „Scooter-Version“ behandelt. Leider bringt sie nichts Neues auf den Tisch. Alles in allem, wenn MK und Kressie zusammenfassen müssten Taylor Swift vs. Scooter Braun: Böses Blut mit einem Wort, es wäre leicht „zucken!“

Hören Sie zu, wie die beiden zusammenfassen und darauf reagieren Taylor Swift vs. Scooter Braun: Böses Blut über.

