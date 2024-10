John Mulaney wird eine wöchentliche Live-Varieté-Talkshow für Netflix moderieren.

Die Nachricht gab Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix, während der Bloomberg Screentime-Konferenz am Donnerstag bekannt.

Holen Sie sich hier John Mulaney-Tickets

Die kommende Serie wird voraussichtlich im Jahr 2025 erscheinen und nach dem Vorbild gestaltet sein John Mulaney präsentiert: Everybody’s in LAdie begrenzte Anzahl an Live-Shows, die er im Rahmen des Netflix is ​​a Joke Festivals im Mai 2024 moderierte.

„Ich war bei ein paar Aufnahmen dabei und es war so kühn und originell und frisch und beispiellos, unvorhersehbar“, sagte Bajaria (via THR). „Und ich denke, es wird wirklich Spaß machen, mit ihm eine Live-Show zu machen.

Jede Folge von Alle sind in LAIn den sechs Episoden ging es um ein nicht aktuelles Thema (Kojoten, Hubschrauber, Paranormales), wobei Mulaney von einer All-Star-Gästegruppe begleitet wurde, zu der unter anderem David Letterman, Jon Stewart, Nate Bergatze, Hannah Gadsby, John Carpenter, Nikki Glaser und Earthquake sowie Experten zum jeweiligen Thema. Es ist erwähnenswert, dass diese Themen selten tatsächlich diskutiert wurden. In Anstelle von Werbespots wurden in den Episoden Sketche und Interstitials ausgestrahlt, einige mit anderen Comics und andere mit Stücken von menschlichem Interesse. Außerdem gab es einen Ansager (den großartigen Richard Kind!), einen Roboter, der den Gästen Erfrischungen lieferte, und musikalische Darbietungen von Beck, Weezer und Joyce Manor. An anderen Stellen der Show nahm Mulaney Anrufe von Zuschauern entgegen. Unnötig zu erwähnen, dass wir die Show absolut geliebt haben und sie zu einer unserer Lieblingsuhren aus der ersten Hälfte des Jahres 2024 zählen.

In der Zwischenzeit wird Mulaney Gastgeber sein Samstagabend Live am 2. November in einer Folge mit dem musikalischen Gast Chappell Roan. Außerdem wird er voraussichtlich in der Broadway-Produktion von zu sehen sein All In: Komödie über die Liebe von Simon Rich.