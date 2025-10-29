Seit Jahren rühmt sich Donald Trump damit, kognitive Tests erfolgreich bestanden zu haben, unter anderem während einer kürzlichen Reise zum Walter Reed Medical Center, wo er sich aus unbekannten Gründen auch einer MRT-Untersuchung unterzog. Jetzt hat Jimmy Kimmel dem Präsidenten die Chance geboten, seine geistige Schärfe der ganzen Welt öffentlich zur Schau zu stellen: Der Late-Night-Moderator erklärt sich bereit, einen Live-TV-IQ-Test zwischen Trump und zwei demokratischen Rivalen, den Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und Jasmine Crockett, zu moderieren und zu produzieren, die Trump zuvor als Personen mit „niedrigem IQ“ bezeichnet hat.

„Ich glaube, es wäre die größte Fernsehsendung aller Zeiten“, erklärte Kimmel in der Dienstagsfolge seiner ABC-Sendung. „Ich wollte es „Opa Don’s Dementia Bowl“ nennen, aber ich habe das Gefühl, dass er es nicht auf der Trophäe haben wollte. Also nennen wir es stattdessen „The James C. Kimmel Cognitive Aptitude and Mental Brilliance Invitational.“

„Das ist kein Scherz, es ist mir sehr ernst damit, Herr Präsident“, fügte Kimmel hinzu. „Denken Sie an die Einschaltquoten: Sie werden höher ausfallen als in der Nacht, als ich zurückkam, nachdem Sie versucht hatten, mich stornieren zu lassen.“