Fans von Das Leuchtende wird Jack Torrance und das Overlook Hotel bald zum ersten Mal im IMAX erleben können.

Statt jedoch an Halloween Premiere zu haben, feiert Stanley Kubricks Horror-Meisterwerk sein 45-jähriges Jubiläum und kommt am 12. Dezember ins Premium-Großbildformat – lange nachdem die Gruselsaison vorbei ist. Tickets sind noch nicht im Verkauf, aber Sie können auf der offiziellen IMAX-Website nach weiteren Einzelheiten suchen.

Für diejenigen, die es nicht kennen Das LeuchtendeDer Film dreht sich um den Abstieg des genesenden Alkoholikers Jack Torrance (Jack Nicholson) in den Wahnsinn, nachdem er eine Winterdienststelle im Overlook Hotel hoch in den Rocky Mountains angenommen hat. Der Job isoliert Torrance, seine Frau (Shelley Duvall) und ihren übersinnlichen kleinen Sohn (Danny Lloyd) bis zum Frühjahr, wobei sich die Situation noch verschlimmert, als verbliebene schlechte Energie im Hotel beginnt, Jack in den Wahnsinn zu treiben.

Verwandtes Video

Inzwischen, Das Leuchtende kann auf 4K Ultra HD und Blu-ray gekauft und auf HBO Max gestreamt werden.

Lesen Sie den Aufsatz von Michael Roffman auf Das Leuchtende und wie es über die Grenzen des Overlook Hotels hinaus existiert.