Famke Janssen hat sich mit Kyle Meredith zusammengesetzt, um über ihre neue Netflix-Serie zu sprechen Amsterdamer Reich – ein stilvoller Rachethriller, der in ihrer Heimat Niederlande spielt. Der GoldenEye Und X-Men Star schlüpft in die Rolle von Betty, einer ehemaligen Popsängerin, die nach einem sehr öffentlichen Verrat das von Gras betriebene Coffeeshop-Imperium ihres Mannes zerschlagen will. Die Show markiert Janssens seltene Rückkehr zur Schauspielerei auf Niederländisch und ihre erste Tätigkeit als ausführende Produzentin und Co-Kostümdesignerin. „Es ist einer dieser seltenen Momente, in denen sich der Kreis schloss“, erzählt sie Meredith. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Für Janssen war Betty weit mehr als eine verachtete Ehefrau. „Ich wollte nicht, dass sie nur dieser wütende Wirbelwind von einer Person ist“, erklärt sie. „Das haben wir alle schon einmal gesehen. Ich wollte, dass die Wut in echtem Schmerz und Verwüstung wurzelt.“ Als ausführender Produzent half Janssen dabei, Betty zu einer komplexen, unvorhersehbaren Kraft zu formen – zu einer Kraft, deren Schmerz gelebt und nicht im Drehbuch verankert ist. „Man hält sie für verrückt, aber in Wirklichkeit ist ihr das Herz gebrochen und sie versucht auf ihre eigene exzentrische Art zu überleben“, sagt sie.

Janssen widmete sich auch der visuellen Seite, entwarf Bettys extravagante Garderobe mit und führte sogar ein komplettes Pop-Video für das fiktive One-Hit-Wonder ihrer Figur auf. „Betty hatte vor 20 Jahren einen Hit und seitdem sitzt sie dort fest“, sagt Janssen. „Sie kleidet sich immer noch wie dieses Mädchen – bunt, laut, ein bisschen kindisch, aber voller Herz.“ Diese Ästhetik war nicht nur ein Aussehen; es wurde Teil von Bettys Psyche. „Sie möchte gesehen und erinnert werden. Das hat sowohl etwas Tragisches als auch Wunderbares.“

Hören Sie zu, wie Famke Janssen darüber spricht Amsterdamer ReichSchauspiel auf Niederländisch und die Kreation von Bettys wilder Garderobe in der neuen Folge oben oder im Video unten. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.

