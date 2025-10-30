Wolfgang Van Halen hat gerade sein neuestes Album unter dem Namen Mammoth veröffentlicht und ist damit die dritte Langspielplatte der Band. Zur Unterstützung der neuen Bemühungen mit dem Titel Das EndeMammoth werden im Herbst mit Unterstützung von Myles Kennedy auf eine Headliner-Tour gehen.

Der US-Auftritt beginnt diesen Freitag, am Halloween-Abend, in Rancho Mirage, Kalifornien, und endet mit einer Show am 12. Dezember in Everett, Washington. Tickets sind über Ticketmaster oder StubHub erhältlich.

Holen Sie sich hier Mammoth-Tickets

Schwere Konsequenz Ich habe mich kürzlich mit Wolfgang getroffen, um unter anderem über das neue Album, die Tour, seine Erfahrungen als Vorgruppe von Metallica und Creed sowie Mammoths Pläne für 2026 zu sprechen.

Wolfgang war seit der Gründung von Mammoth ziemlich produktiv und veröffentlichte innerhalb von viereinhalb Jahren drei Alben, eine Art Reminiszenz an die Bands der 1970er Jahre wie Black Sabbath, Led Zeppelin und sogar Van Halen, die ein Album nach dem anderen veröffentlichten.

Wolfgang erzählt uns jedoch, dass er nicht versucht, diese Bands nachzuahmen, sondern einfach nur das tut, was er liebt. „Ich glaube, das ist alles, was mir Spaß macht“, sagt er im Videointerview oben. „Es ist das, was mir einen Sinn gibt, und das erst, wenn jemand tatsächlich sagt: ‚Hey, das ist eine Menge‘ und dann sagt: ‚Oh wow, du hast recht.‘“

Seit er 2021 mit Mammoth auf Tour ging, ist Wolfgang unermüdlich auf Tour gegangen und hat rund 350 Shows gespielt, darunter hochkarätige Auftritte im Vorprogramm von Bands wie Metallica und Creed – eine Herausforderung, die der Multiinstrumentalist wirklich angenommen hat.

„Ich genieße es wirklich, Bands zu eröffnen, bei denen die Leute (im Publikum) keine Ahnung haben, wer wir sind“, erklärt Wolfgang, „Es ist wie ein Vorsprechen. … Wenn man beim vorletzten Song sieht, wie die Leute mit dem Kopf nicken, ist das cool. Wenn man eine Show für so viele Leute spielt und eine Person auf Apple Music geht und einem folgt, dann sagt man: ‚Cool, gute Arbeit gemacht‘.“ Es ist also eine lustige Herausforderung. Das macht mir wirklich Spaß.“

Wie auf den anderen Mammoth-Alben spielt Wolfgang jedes Instrument und singt weiter Das Endewas uns dazu veranlasste, ihn zu bitten, seine Fähigkeiten auf jedem Instrument vom stärksten zum schwächsten zu ordnen. Sehen Sie sich oben das vollständige Interview an, um seine etwas überraschende Antwort zu erfahren.

Probleme beim Ansehen des Videointerviews im Player oben? Auf YouTube ansehen.