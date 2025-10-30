Kim Kardashian, die so etwas wie eine Expertin für gefälschte Objekte ist, die versuchen, echt zu wirken, sagte kürzlich in einer Folge von Die Kardashianer dass die Mondlandung von Apollo 11 im Jahr 1969 „nicht stattgefunden hat“.

„Ich glaube, es war eine Fälschung“, sagte sie ihr Alles in Ordnung Co-Star Sarah Paulson (via MENSCHEN). Kardashian fügte hinzu, dass sie Paulson „ständig Verschwörungen“ schicke.

In einer Szene beschrieb Kardashian ein Video, in dem der Astronaut Buzz Aldrin angeblich zugibt, dass er dabei geholfen hat, die Mondlandung vorzutäuschen. „Dieses Mädchen fragt: ‚Was war der gruseligste Moment?‘ Und (Aldrin) sagt: „Es gab keinen gruseligen Moment, weil es nicht passiert ist.“ Es hätte beängstigend sein können, aber das war es nicht, weil es nicht passiert ist.‘“

Kardashian, der die Anwaltsprüfung in Kalifornien dreimal nicht bestanden hat, erklärte: „Auf dem Mond gibt es keine Schwerkraft – warum weht die Flagge? Die Schuhe, die sie im Museum haben und die sie auf dem Mond trugen, haben einen anderen (Fuß-)Abdruck als die Fotos. Warum gibt es keine Sterne?“

An einem anderen Punkt vergisst sie den Namen des Astronauten Neil Armstrong und sagt zu Paulson: „Ich schicke Ihnen bisher eine Million Artikel mit Buzz Aldrin und … dem anderen“, sagt sie.

Kardashian erklärt nicht, ob das andere Auch fünf Mondlandungen wurden gefälscht, oder wie Hunderttausende Bauarbeiter, Wissenschaftler, Ingenieure und Politiker in ganz Russland und den USA es über mehr als fünfzig Jahre lang erfolgreich geheim gehalten haben.