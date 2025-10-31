Bugoniader neueste Film von Yorgos Lanthimos, zeichnet sich durch eine recht einfache Struktur, einige atemberaubende Darbietungen und einige Wendungen aus, die es verdammt schwer machen, darüber zu schreiben, ohne sich darauf einzulassen Spoiler. In der zweiten Hälfte dieser Rezension wird es also genau darum gehen, und zwar gemäß der Anmerkung des Herausgebers weiter unten.

Emma Stone spielt Michelle, eine einflussreiche CEO, deren Unternehmen auf nebulöse Weise die Sünden begangen hat, die jedes große Unternehmen im 21. Jahrhundert plagen. Sie führt ein präzises, wohlgeordnetes Leben – ein Leben, das durch den Verschwörungssüchtigen Teddy (Jesse Plemons) gestört wird, der sie mit Hilfe seines Cousins ​​Don (Aidan Delbis) entführt. Teddy hat nämlich seine eigenen Online-Recherchen durchgeführt und ist zu dem Schluss gekommen, dass Michelle eine Außerirdische ist. Deshalb ist er natürlich entschlossen, sie und ihresgleichen aufzuhalten.

Lanthimos hält die Energie leicht, besonders am Anfang, während der Film langsam die enge Bindung zwischen Teddy und Don sowie ihre Hingabe an ihre Sache darlegt. Als die beiden Michelle angreifen, handelt es sich um eine Slapstick-Farce, auch weil ein früherer Blick auf Michelles Alltag die Enthüllung beinhaltete, dass sie in Selbstverteidigung trainiert ist – eine gehörige Portion Glück auf Seiten der Jungs gehört dazu, sie zu fangen.

Von da an wird das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Entführer und Entführtem schließlich zum Kernthema dieses Films, eines Dreierfilms mit zwei Schauspielern, die vielleicht die berühmtesten ihrer Generation sind. Auf der einen Seite des Tisches sitzt Michelle, die ruhig versucht, die Situation, in der sie sich befindet, unter Kontrolle zu bringen und gleichzeitig ihren Status als Mensch bekennt. Auf der anderen Seite steht Teddy, der davon überzeugt ist, dass sie lügt. Zumindest anfangs hat Teddy die Macht – aber die kann man leicht verlieren, vor allem, wenn jemand so Schlaues wie Michelle im Spiel ist.

Bugonia ist insbesondere die vierte Zusammenarbeit zwischen Stone und Lanthimos, aber es ist wirklich Plemons, der hier herausragt. Wie immer, wenn man Plemons würdigt, macht es Spaß, sich an seine bescheidenen Anfänge als Landry bei NBC zu erinnern Freitagnachtlichterund die Art, wie Coach ihn immer „Lance“ nannte. Hier ist er in Topform, verkauft Teddys Treue zu seinen Überzeugungen, selbst wenn er bis zur Belastungsgrenze geht, und trifft den perfekten Ton genau zwischen geistesgestört und nachvollziehbar.

Als Teddys zurückhaltender Komplize stellt Aidan Delbis ein bewusst angenehmes Gegengewicht zu Teddys Besessenheit dar und betont gleichzeitig Teddys innere Zärtlichkeit. Natürlich ist auch Stone herausragend, denn sie hält ihre Karten sehr geheim und fängt gleichzeitig die inhärente Heuchelei ein, die in der täglichen Routine eines jeden CEOs zu finden ist, während sie gleichzeitig versucht, einen Weg zu einer weniger abscheulichen Version des Girlbossings zu finden. Es ist auch die Art von Film, bei der die begrenzte Anzahl an Drehorten bedeutet, dass jeder einzelne im Produktionsdesign eine unglaubliche Detailtiefe erhält; Der Kontrast zwischen Teddys bescheidenem Landhaus und dem strengen Modernismus von Michelles Büro allein sagt schon viel über die Geschichte aus.

Entführungsszenarien wie dieses gehen immer mit einer tickenden Uhr einher, insbesondere wenn die Zahl der Leichen zunimmt Bugonia Je näher das Ende rückt, desto größer wird die Vorfreude darauf, wie sich dieses Szenario lösen wird. Und hier kommen wir zu den Spoilern.

(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für den Abschluss von Bugonia.)

An einem bestimmten Punkt in Bugoniawird ziemlich klar, dass das „schockierendste“ mögliche Ende eines ist, bei dem Teddy zumindest vage Recht hat, was vor sich geht. Das ist also genau das Ende, das wir am Ende bekommen.

Der alte „Alien die ganze Zeit!“ Eine Wendung kommt nicht so oft vor, vor allem, weil es sich um ein ziemlich verrücktes Handlungselement handelt, das man in die Mischung einbauen kann. Doch mit einem vorsätzlich eigenwilligen Regisseur wie Lanthimos wird die auf dem Papier am wenigsten plausible Antwort irgendwie zur wahrscheinlichsten – eine einzigartig seltsame Sensation.

Darin liegt eine gewisse perverse Freude Bugonia Die Kreation der außerirdischen Umgebung, der Kostüme und des Make-ups durch das Produktionsteam wird enthüllt, als Michelle zu ihrem Mutterschiff zurückkehrt. Mit seinen hellen, poppigen Extremen erinnert es fast an BBC-Science-Fiction aus den 80ern. Und wenn uns der Film dort verlassen hätte, wäre es eines: ein alberner Abschluss des Wahnsinns, der ihm vorausging, eine wilde Eskalation, die Teddys ganze Überzeugungen über die außerirdische Bedrohung unter uns rechtfertigen würde. Allerdings erweist sich das eigentliche Ende als viel, viel düsterer, und zwar auf eine Art und Weise, die das Publikum polarisieren könnte. Zumindest habe ich es wirklich gehasst.

Am Ende kommen Michelle und ihre außerirdischen Mitmenschen zu dem Schluss, dass das Experiment zur Menschheit ein Scheitern ist und dass es an der Zeit ist, Schluss zu machen, was zur Massenvernichtung aller Menschen auf dem Planeten führt. Ernsthaft, Bugonia einfach Herrlichkeiten im Prunk der über den ganzen Globus verstreuten Leichen; Tableau um Tableau des Todes, der sich mitten in den monumentalsten oder banalsten Momenten des Lebens ereignet.

Die Sequenz dauert mindestens doppelt so lange, wie nötig ist, um ihren Standpunkt zu vermitteln – wenn man sie buchstäblich halbiert, wird sie etwas schmackhafter. Oder zumindest weniger ärgerlich eintönig in seiner Düsterkeit. Das Endergebnis ist, als würde man einer Autopsie in Echtzeit zusehen. Mit einer Lachspur.

Was ist der Schlüssel zum Verständnis? Bugonia ist nicht sein Regisseur, sondern sein Autor Will Tracy. Der Film basiert auf dem südkoreanischen Film Retten Sie den Grünen Planeten!und orientiert sich in der Handlung ziemlich genau an seinem Ausgangsmaterial. Dennoch ist es nicht schwer, einen klaren Zusammenhang zwischen ihnen herzustellen Bugonia und Tracys vorheriger Film als Autorin, 2022 Das Menü – ein Film, der ebenfalls mit einer äußerst gewalttätigen, nihilistischen Sicht auf die Menschheit endet.

Für diejenigen, die liebten Das Menüdie Chancen dafür stehen außergewöhnlich gut Bugonia wird auch die gleiche Anziehungskraft haben. Bugonia Tatsächlich verstärkt er das Chaos am Ende dieses Films auf globaler Ebene, indem er mit John Leguizamo, gekleidet wie ein S’more, mit Emma Stone in außerirdischem Umhang und Kutte handelt und traurig das Ende der Zivilisation betrachtet – was zumindest zur Rückkehr der Bienen geführt hat.

Vielleicht gibt es am Ende der Welt eine Katharsis, wenn man den gegenwärtigen Zustand bedenkt. Aber in einem nachrichtenfreien Vakuum betrachtet, Bugonia plädiert nicht dafür, dass die Menschheit dieses Schicksal verdient, und zeigt etwas zu viel Schadenfreude bei der Darstellung ihres Untergangs. Es erinnerte mich an ein Zitat eines großartigen Kerls über das Leben als Nihilist: „Das muss anstrengend sein.“ Sich zu dem Schluss zu beeilen, dass „Menschen scheiße sind, bringen sie alle um“, fühlt sich wie die faulste mögliche Option an und erspart den Filmemachern die Herausforderung, eine tatsächliche Antwort auf die wirklichen Probleme dieser Welt zu finden. Nicht, dass Hoffnung ein leichter aufrechtzuerhaltendes Gefühl wäre, besonders heutzutage nicht. Aber es lässt Ihnen zumindest Optionen.

Bugonia erscheint am 31. Oktober 2025 im großen Maßstab.