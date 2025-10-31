Schnappen Sie sich ein kühles Getränk und begeben Sie sich in die Gasse, denn dort werden Hank Hill und die Jungs auf Sie warten. Hulu hat erneuert König des Hügels für die Staffeln 16 und 17, nach der triumphalen Premiere der 14. Staffel in diesem Sommer und der geplanten Premiere der 15. Staffel im Jahr 2026.

König des Hügels kehrte nach einer 15-jährigen Pause nach dem Ende der Serie auf Fox im Jahr 2010 zum Streaming-Fernsehen zurück. Fast alle Mitglieder der Kernbesetzung kehrten zur Wiederaufnahme zurück, darunter Mike Judge (ebenfalls Mitschöpfer neben Greg Daniels), Kathy Najimy, Pamela Adlon, Johnny Hardwick, Stephen Root, Lauren Tom und Toby Huss; Huss war lange Zeit ein wiederkehrender Synchronsprecher in der Serie und übernahm nach Johnnie Hardwicks traurigem Tod im Jahr 2023 die Rolle des Dale.

Die 14. Staffel, die im August dieses Jahres Premiere feierte, beinhaltete einen Zeitsprung, bei dem Hank und Peggy nach mehreren Jahren im Ausland nach Arlen, Texas, zurückkehrten – ein Arlen und ein Amerika, das sie zunächst nur schwer wiedererkennen können. Die Rückkehr der Show erhielt nahezu universellen Beifall der Kritiker (unter anderem von Folge) und landete auf dem zweiten Platz der Nielsen-Streaming-Charts.

Staffel 15 wurde tatsächlich zur gleichen Zeit wie Staffel 14 produziert, denn wie Vulture kürzlich erklärte, war die ursprüngliche Reihenfolge für Staffel 14 20 Episoden, die dann in zwei Staffeln mit jeweils 10 Episoden aufgeteilt wurde. Die Verlängerung der Serie um zwei Staffeln mit insgesamt weiteren 20 Episoden folgt also dem gleichen Muster wie zuvor.

