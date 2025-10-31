Taylor Sheridan ist mit Paramount noch nicht ganz fertig. Laut Deadline ist die Yellowstone Der Schöpfer hat sich verpflichtet, eine Live-Action zu entwickeln und zu produzieren Ruf der Pflicht Film neben Peter Berg (Freitagnachtlichter).

Deadline beschrieb die Adaption des Videospiels als „darauf ausgelegt, seine riesige weltweite Fangemeinde zu begeistern, indem es die Merkmale dessen vermittelt, was die Spieler an den Spielen lieben: eine Reihe von Ego-Shootern mit Schwerpunkt auf Militärkampagnen, und gleichzeitig das Franchise auf völlig neue Zielgruppen auszudehnen.“

Sheridan wird den Film gemeinsam mit Berg schreiben, der auch als Regisseur fungieren wird. Das Paar arbeitete zuvor bereits an dem Oscar-nominierten Film von 2016 zusammen Hölle oder Hochwasser und der Neo-Western Windfluss.

Beide Kreative passen gut zum Projekt. Eine von Sheridans vielen TV-Shows, LöwinIm Mittelpunkt steht ein CIA-Team, das Undercover-Operationen durchführt, während Berg das Kriegsdrama von 2013 leitete Einsamer Überlebender.

Veröffentlicht von Activision, Ruf der Pflicht ist eines der erfolgreichsten Videospiel-Franchises aller Zeiten und kann seit seinem Debüt im Jahr 2003 mehr als 500 Millionen verkaufte Exemplare vorweisen. Der neueste Titel, Call of Duty: Black Ops 7soll am 14. November erscheinen.

Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass Sheridan einen umfangreichen Vertrag mit NBCUniversal unterzeichnet hat, der einen Filmvertrag mit einer Laufzeit von acht Jahren, der im März 2026 beginnt, und einen Fernsehvertrag umfasst, der 2028 beginnt und eine Laufzeit von fünf Jahren hat.

Er hat eine lange Zusammenarbeit mit Paramount, wo er Erfolgsserien wie z Yellowstone und seine Ableger 1883 Und 1923sowie Bürgermeister von Kingstown, Tulsa-König, Löwin, Und Landmann.