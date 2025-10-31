„Ich kam dem Leben am nächsten, als dem Tod“, sagte Florence Welch Der Wächter letzten Monat. Sie bezog sich auf eine Fehlgeburt, die sie im August 2023 erlebte, mitten auf einer Europatournee mit Florence + the Machine; Eine Eileiterschwangerschaft zwang Welch zu einer Notoperation, die ihr das Leben rettete. „Ich hatte das Gefühl, als wäre ich durch diese Tür getreten, und sie war voller schreiender Frauen.“ Dies bildete die Grundlage für Alle schreienFlorence + the Machines neuestes Werk.

Seit nunmehr sechs Alben und 15 Jahren baut Welch ihre Kunst auf einer Art ritueller Selbstzerstörung auf: dem barfüßigen Sprinten über Bühnen, dem opernhaften Wehklagen, dem physischen und emotionalen Exorzismus, der eine Aufführung von Florence + the Machine ausmacht. Sie brach sich 2015 beim Coachella den Fuß, zog sich durch und machte weiter. Die Notoperation zwang sie schließlich zum Aufhören. Und doch handelt das neue Album, das aus der Stille der Genesung entstanden ist, von der unwiderstehlichen Rückkehr zu genau dem, was sie fast umgebracht hätte. Alle schreien Welch verarbeitet nicht nur ihr Trauma, sondern Welch erkennt, dass sie möglicherweise nicht damit aufhören kann.

Holen Sie sich hier Tickets für Florence + the Machine

Dieser schmale Grat zwischen Leben und Tod weist auch auf einen größeren Kampf in Welchs Leben und Karriere hin: die Schwelle zwischen ihrem Körper und seinen Grenzen, die Spannung, eine Frau und eine Künstlerin in einer Welt zu sein, die beides regelmäßig außer Acht lässt. An Alle schreienWelch befragt sich selbst mit neu entdeckter Spezifität und höheren Einsätzen, was zu einigen der ehrlichsten Offenbarungen und den schärfsten Schriften ihrer Karriere führt. Merkwürdigerweise präsentiert das Album Florence + the Machine jedoch nicht wiedergeboren. Es fungiert immer noch als Ritual des Blutvergießens, als Beschwörung, als verzweifelte Suche nach kathartischer Erlösung durch opernhafte Kraft und mythologische Bilder – die gleiche Funktion wie jedes Album davor. Der Unterschied besteht darin, dass Welch sich dieses Zyklus bewusster geworden ist.

Verwandtes Video

Anstatt jedes Lied als Mittel zu nutzen, um eine völlige Katharsis zu erreichen, lässt sie die Worte in einem reinen Gedankenschwall aus sich heraussprudeln. Die Texte auf Alle schreien kommen oft in Strömen an, rasen über Silben hinweg, ohne eine Atempause einzulegen. Sie ist immer einen Spaltbreit von etwas entfernt, das schneidend, niederschmetternd, eindrucksvoll oder zutiefst aufschlussreich ist. Welch beruft sich auf einheitliche Bilder wie Erde, Hexen, Bäume, Früchte, Lebewesen, Wind, göttliches Eingreifen, Töten und Zerquetschen und vor allem Schreien.

Sie schreit und heult, sicherlich im Titeltrack, aber dieses Mal entscheidet sich Welch für eine zurückhaltendere Art, ihr fleischliches, wimmelndes Verlangen nach Befreiung auszudrücken. Die Texte bauen durchweg eine dramatische Spannung auf, wie beispielsweise in einem Couplet in „One of the Greats“ zum Ausdruck kommt, in dem Welch die Worte ausspuckt: „Du wirst mich wieder begraben, du wirst sagen, es ist alles nur vorgetäuscht/ Dass ich nie großartig sein könnte, wenn man dagegen gehalten wird.“ so mAle schmeckt“, kaut sie auf „such male“ herum und lässt ihren Rhythmus zur Betonung leicht hinter den Takt fallen. Ein paar Zeilen später lässt sie es richtig los und spottet: „Versteh mich nicht falsch, ich bin ein Fan/Du bist mein zweitliebster Frontmann.“

Auf wirklich aufregende Weise ist Welch nicht aufzuhalten Alle schreien. In „Kraken“ vergleicht sie ihren Körper sowohl mit einem Außerirdischen als auch mit einem Seeungeheuer, aber anstatt ihre Erfahrung als die einer verletzten Person darzustellen, wird sie durch das Gefühl gestärkt und beschwört die erstaunliche Kraft eines Krakens mit einhüllenden Harmonien und einem treibenden Rhythmus herauf. „You Can Have It All“ ist ein spätes Album-Highlight, bei dem Welch eine Séance mit dem Hexen-Rolodex des Albums durchführt, um im Refrain einen beeindruckenden „Aufstieg aus der Asche“-Moment zu erzeugen. „Bin ich jetzt eine Frau?“, fragt sie augenzwinkernd nach dem letzten, transformierenden Höhepunkt des Liedes.

Welchs Auseinandersetzung mit Geschlecht und Körper ist eine weitere Möglichkeit, frühere Themen in ihrer Diskografie weiterzuentwickeln. Vieles davon Alle schreien ist für Welch eine Möglichkeit, das Trauma rund um ihre Schwangerschaft, Fehlgeburt und Genesung nach der Operation neu zu formulieren. Die Idee von Ritualen und Zeremonien war für Welch auf früheren Alben wichtig (sie veröffentlichte buchstäblich eine Platte mit dem Titel „ Zeremonien), und dieses Mal nutzt Welch Darbietungen (z. B. Seancen, Zaubersprüche, Befehle), um eine übergroße, komplexe Darstellung der Weiblichkeit zu erkunden. Sie verwendet eine Sprache der Körper-Horror-ähnlichen Transformation, Besessenheit und Wiedergeburt; Sie wettert gegen die Tendenz, von der Öffentlichkeit als „zu weiblich zum Funktionieren“ angesehen zu werden, und kontrastiert Meditationen über die Weiblichkeit mit unerschütterlichen Tönen von Gewalt, Verfall und Zerstörung. Auf ihrem letzten Album sang Welch „Ich bin keine Mutter, ich bin keine Braut, ich bin König.“ Jetzt, nach der Operation, ist der Körper für immer verändert, Welch kann es nicht ganz verstehen Was Sie ist es, was sie sowohl erschreckend als auch stärkend zu finden scheint.

In „Drink Deep“, einem langsam brennenden Folk-Horror-Stück, das angemessen zusammenbraut und schmort, erreicht sie einige beunruhigende Offenbarungen, während Welch beschreibt, wie sie einen Trank zu sich nimmt, den man ihr gegeben hat. Doch auf dem Höhepunkt des Liedes verrät sie, dass das Getränk die ganze Zeit von ihr selbst stammte. Nach einem Album, in dem sie verarbeitet hat, was ihr Körper durchgemacht hat (die Schwangerschaft, die Notoperation, die erzwungene Auseinandersetzung mit körperlichen Grenzen), deutet „Drink Deep“ an, dass sie sich schon immer von ihrer eigenen Zerstörung ernährt hat, dass die Katharsis, die sie anstrebt, von ihr verlangt, ständig Teile von sich selbst preiszugeben.

Sie fährt mit dieser Befragung des herausragenden „Music by Men“ fort, einem Begleiter von „One of the Greats“ in seiner unerschütterlichen Auseinandersetzung mit ihrem Status als Frau in der Musik. Selten hat Welch so offen über ihre eigene Karriere und ihre Zweifel geschrieben und dabei auf eine glanzlose Erfahrung in der Paarberatung verwiesen, auf die Art und Weise, wie ihr Job es ihr unmöglich macht, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, und auf die Verachtung, die sie dadurch gegenüber den Männern in ihrem Leben entwickelt. Es gibt ungefähr 14 Zeilen, die man leicht als „absolut brutal“ einstufen könnte, aber für die abschließende Brücke teilt Welch die Gewitterwolken, um ein wichtiges Plädoyer zu äußern: „Lass mich eine Platte herausbringen und dafür sorgen, dass sie nicht mein Leben ruiniert.“ Diese Zeile genau dort ist die These für Alle schreien: Wie kann sie überhaupt weiterhin solche Kunst machen, wenn es sie zerstört?

Beim Schlusstrack „And Love“ versichert uns Welch, dass „der Frieden kommt“, aber Alle schreien hat zu viel Zeit damit verbracht, sich selbst zu befragen, um dieses Versprechen ohne Skepsis wahr werden zu lassen. Dies ist schließlich ein Album über jemanden, der fast gestorben wäre, sich erholte und prompt eine Platte aufnahm, in der er den Wunsch äußerte, auf die Bühne zurückzukehren – etwas, das Welch mit Sicherheit tun wird, da für 2026 bereits eine große Tournee geplant ist. Alle schreien wirft die Frage auf, ob es ausreicht, sich selbstzerstörerischer Muster bewusst zu sein, um sie vollständig zu durchbrechen, und Welch lässt sie größtenteils unbeantwortet. Insgesamt ist es auch eine Repression derselben Musikalität, die sie in ihrem gesamten Katalog eingesetzt hat.

Aber Welch war schon immer sowohl der Hurrikan als auch sein Auge, der in der Lage war, Ehrfurcht gebietende Kräfte zu entfalten und ihn gleichzeitig mit kristallklarer Klarheit zu beobachten. An Alle schreiensie hat diesen Blick einfach mit kompromissloser Ehrlichkeit nach innen gerichtet. Wenn sie dem Ritual nicht entkommen kann, versteht sie jetzt zumindest, was es kostet. Und selbst wenn sie immer noch dafür bezahlt, ist es klar, dass die Zeit, in der sie dem Tod am nächsten gekommen ist, zu einigen ihrer bisher wichtigsten und aufschlussreichsten Arbeiten geführt hat.