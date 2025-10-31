So wie Bäume ihre Rinde abwerfen oder der Ozean das Wasser aufgibt, wird MTV absagen Lächerlichkeiteine Show, die in 46 Staffeln und mehr als 1.700 Episoden das MTV-Programm dominierte.

2011 ins Leben gerufen und von Rob Dyrdek moderiert, Lächerlichkeit vorgestellte Podiumsdiskussionen über virale Videos. Als die Sendung mehr und mehr das Programm von MTV einnahm, wurde sie zum Aushängeschild dafür, wie die sozialen Medien den Rest der Kultur verschlangen, da sich einer der ersten und berühmtesten Kabelfernsehsender auf wiedergewonnene Clips spezialisierte.

Quellen sagten gegenüber TMZ, dass die Muttergesellschaft Paramount „MTV für die Zukunft neu erfinden wird“. Entsprechend Vielfalt, MTV wird nach neuen Inhalten suchen, die „seine experimentelle DNA umfassen“ und „andere kreative Stimmen“ und „aktuelle Programme“ bringen. Aber in der Zwischenzeit kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es reichlich davon gibt Lächerlichkeit Wiederholungen.

Seit mehr als einem Jahr kommt es bei MTV zu Umwälzungen. Letzten Sommer begrub Paramount das MTV News-Archiv und dieses Jahr, vor den VMAs, zeigten einige MTV-Sender kurzzeitig wieder Musikvideos.