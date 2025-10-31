Die Aufregung rund um Sam Mendes‘ ehrgeizige Feier der Beatles in vier Filmen nimmt weiter zu, da die neuesten Casting-Nachrichten verraten, wer vier Schlüsselfrauen aus der Geschichte der Fab Four spielen wird: Mia McKenna-Bruce, Saoirse Ronan, Anna Sawai und Aimee Lou Wood wurden alle als Mitglieder der Besetzung von bestätigt Die Beatles – ein Kinoereignis mit vier Filmen.

Ronan, eine viermalige Oscar-Nominierte für ihre Auftritte in Filmen, darunter Lady Bird Und Kleine FrauenSie wird Linda (geb. Eastman) McCartney spielen, während Sawai der Breakout-Star von FX ist Shōgunwird zur ikonischen Yoko Ono. Wood, der kürzlich in Netflix-Filmen beim Diebstahl von Szenen gesehen wurde Sexualerziehung und HBOs Der Weiße Lotuswird die Rolle von George Harrisons Freundin Pattie Boyd übernehmen und die britische TV-Veteranin Mia McKenna-Bruce rundet das Quartett als Maureen (geb. Cox) Starkey ab.

Es ist eine beeindruckende Sammlung von Schauspielerinnen, die mehr als gut zur Kernbesetzung der Stars Harris Dickinson, Barry Keoghan, Paul Mescal und Joseph Quinn passen. Für dieses Projekt werden die Lebensgeschichten von John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison in vier Einzelfilmen aus der Sicht jedes einzelnen Beatles erzählt. Zwar wurden auch schon andere Biografien über Mitglieder der Beatles gedreht, doch keines davon hatte einen großen Einfluss, vielleicht weil dies das erste Projekt ist, das die Rechte an den gesamten Lebensgeschichten der Band – und vor allem an den Musikrechten – verwirklicht.

Alle vier Die Beatles Die Premiere der Filme ist für April 2028 geplant. Aus der Pressemitteilung von Sony Pictures geht außerdem hervor, dass „die Bekanntgabe von Schauspielern für Cynthia Lennon, Brian Epstein, George Martin, Ravi Shankar und andere Schlüsselrollen in Kürze erfolgen wird.“ Schauen Sie in der Zwischenzeit vorbei Folgeist ein ausführliches Interview mit Sawai, die 2024 für ihre Emmy-prämierte Arbeit an unsere TV-Darstellerin des Jahres war Shōgun.