Disney-eigene Sender, darunter ABC und ESPN, sind auf YouTube TV nicht mehr aktiv.

Die Sperrung folgt auf das Auslaufen der Beförderungsvereinbarung zwischen YouTube TV und Disney am Freitag um Mitternacht ET, nachdem es beiden Seiten nicht gelungen war, einen neuen Vertrag auszuhandeln. Sollte der Ausfall anhalten, könnte dies Auswirkungen auf die Berichterstattung über College-Football-, NBA-, NFL- und NHL-Spiele haben. Weitere bemerkenswerte betroffene Kanäle sind FX, der Disney Channel und Nat Geo.

In einem Blogeintrag schrieb YouTube, dass Disney „die Androhung einer Sperrung von YouTube TV als Verhandlungstaktik genutzt hat, um unseren Kunden Vertragsbedingungen aufzuzwingen, die zu höheren Preisen führen würden. Sie machen dieser Drohung nun nach und sperren ihre Inhalte auf YouTube TV.“

„Wir haben in gutem Glauben daran gearbeitet, einen Vertrag mit Disney auszuhandeln, der sie für ihre Inhalte auf YouTube TV fair bezahlt“, fuhr das Unternehmen fort. „Disney schlägt kostspielige wirtschaftliche Bedingungen vor, die die Preise für YouTube-TV-Kunden erhöhen und unseren Kunden weniger Auswahl bieten würden, während gleichzeitig Disneys eigene Live-TV-Produkte – wie Hulu + Live TV und bald auch Fubo – davon profitieren würden.“

YouTube TV kündigte an, Abonnenten eine Gutschrift von 20 US-Dollar anzubieten, wenn die Disney-Kanäle „über einen längeren Zeitraum“ nicht verfügbar bleiben. Das Basisabonnement kostet 82,99 $ pro Monat.

Als Reaktion darauf behauptete Disney, dass YouTube TV einen besseren Tarif anstrebe als seine größeren Konkurrenten, darunter Comcast und Charter. „Googles YouTube TV hat sich entschieden, seinen Abonnenten die Inhalte zu verweigern, die sie am meisten schätzen, indem es sich weigert, faire Preise für unsere Kanäle zu zahlen“, heißt es in einer Erklärung. „Ohne eine neue Vereinbarung haben ihre Abonnenten keinen Zugang zu unserem Programm, das die beste Aufstellung im Live-Sport umfasst – verankert in der NFL, der NBA und dem College-Football, wobei an diesem Wochenende 13 der 25 besten College-Teams spielen.“

„Mit einer Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar nutzt Google seine Marktbeherrschung, um den Wettbewerb auszuschalten und die branchenüblichen Konditionen zu unterbieten, die wir erfolgreich mit jedem anderen Distributor ausgehandelt haben.“

Als größte Streaming-TV-Plattform in den USA hat YouTube TV schätzungsweise mehr als 10 Millionen Abonnenten. An zweiter Stelle steht Disney, wobei Hulu + Live TV und Fubo zusammen fast 6 Millionen Abonnenten in Nordamerika haben.

Dies ist nicht die erste Pattsituation zwischen Disney und Google. Nach zweitägigem Stillstand einigten sich beide Seiten im Dezember 2021.

Kürzlich konnten YouTube TV und FOX im August einen ähnlichen Ausfall vermeiden, indem sie eine kurzfristige Verlängerung vereinbarten, bevor sie einige Tage später einen vollständigen Vertrag abschlossen.