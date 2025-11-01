(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für South ParkStaffel 28, Folge 2, „Die Frau mit dem Hut.“)

In einer speziellen Halloween-Folge von South ParkDie Macher Trey Parker und Matt Stone nahmen sich einen Moment Zeit, um die Hasser anzuerkennen, als die Jungs sich darüber beschwerten, dass South Park (der Stadtnatürlich) ist jetzt scheiße, Stan geht sogar so weit zu sagen, es liege „wegen all dieser politischen Scheiße“. Sie weisen sogar darauf hin, dass Kenny in der letzten Staffel weitgehend abwesend war: „Ich habe Sie seit etwa vier Monaten nicht einmal etwas sagen hören“, sagt einer von ihnen, was Kenny in seiner gewohnt gedämpften Art zur Kenntnis nimmt.

Um ihre Stadt zurückzugewinnen, starten sie eine South Park Sucks Now-Kampagne, um eine Gemeinschaft für diejenigen zu schaffen, die Veränderung wollen. (Southparksucksnow.com leitet zum Zeitpunkt des Schreibens lediglich an den Beamten weiter South Park Webseite. Es gibt jetzt auch ein inoffizielles /r/southparksucksnow auf Reddit.) Allerdings ist SPSN tatsächlich ein Meme-Coin-Programm, das mit Hilfe von Kyles Cousin Kyle ins Leben gerufen wurde. Vor allem Stan ist verzweifelt auf der Suche nach etwas Geld, da seine Familie nach dem Verlust von Tegrity Farms nun in das Pflegeheim seines Großvaters umziehen musste.

Unterdessen geht die Seifenoper im Weißen Haus weiter, während Satan Trump zur Rede stellt, weil er den Ostflügel für seinen Ballsaal abgerissen hat – nicht weil Satan es für eine schlechte Sache hält, dass Trump das historische Gebäude abgerissen hat, sondern weil Satan dachte, dass Trump das tat, um ein Kinderzimmer für ihr ungeborenes Baby zu bauen.

Für Trump stellt der Abriss jedoch ein zusätzliches Problem dar: Der Abriss des Ostflügels löste einen „Zorn“ aus und er wird nun von einem Gespenst in Melania-Form heimgesucht, was letztendlich dazu führt, dass ein Großteil der Truppe des Weißen Hauses zu einer sehr Halloween-artigen Séance zusammenkommt. Dazu gehören der leitende Berater Stephen Miller (Renfield-artiger als je zuvor), der FCC-Vorsitzende Brendan Carr (durch Gipsverbände mumifiziert, um seine jüngsten Verletzungen zu heilen, er hat „seine Meinungsfreiheit verloren“), die immer gruselige Kristi Noem und Pam Bondi, die die Séance leitet. Bondi hat ihre eigenen übernatürlichen Probleme: Ihre Nase ist ständig mit Flecken bedeckt, die paranormale Ermittler als „Rektoplasma“ bezeichnen würden – aber weil das so ist South Parkes ist Mist. Trumps Mist, ganz konkret.

Die Seance enthüllt beinahe den laufenden Plan von JD Vance und Peter Thiel, Trump und Satans Baby zu töten (ich gestehe, das ist kein Satz, mit dem ich jemals gerechnet hätte) und wird schrecklich genug, um Kristi Noems Gesicht zum Schmelzen zu bringen. Cousin Kyle, der ins Weiße Haus gekommen ist, um mit Don Jr. einen Krypto-Deal abzuschließen, ist entsprechend verängstigt – bevor er wegen des Krypto-Plans ins Gefängnis gebracht wird.

Am Ende der Episode beschließen die Jungen, das Beste aus ihren aktuellen Umständen zu machen, während andere Handlungsstränge wie Satans Schwangerschaft und Cartmans 6-7-Besessenheit/Entführung durch Peter Thiel für die kommenden Wochen ungelöst bleiben. Und obwohl es gruseligere Halloween-Folgen gegeben hat, wird das Bild von Kristi Noems Gesicht, wie es von alleine herumkrabbelt, noch einige Zeit nachwirken.

Nach der Premiere auf Comedy Central, Staffel 22, Folge 2 von South Park – „Die Frau mit dem Hut“ – wird ab Samstag, dem 1. November, auf Paramount+ zum Streamen verfügbar sein.