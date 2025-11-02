In der neuesten Folge von Samstagabend Livestatteten die Property Brothers dem Weißen Haus einen Besuch ab, um dabei zu helfen, Donald Trumps große Vision zur Umgestaltung des Ostflügels zu verwirklichen. „Donald hat ein ausgeprägtes Gespür für Innenarchitektur“, erklärten die Brüder Drew und Jonathan Scott (beide gespielt vom Moderator des Abends, Miles Teller).

Und obwohl Donald und Melania bereits ein paar subtile Änderungen vorgenommen haben (darunter einen frisch gepflasterten Rosengarten, der wie „Sitzgelegenheiten im Freien in einem Olivengarten“ aussehen soll, und ein Gemälde von Trump als Master Chief). Halo), gaben sie den Property Brothers ein Budget zwischen „350 Millionen US-Dollar und unendlich“ und die Freiheit, keine Genehmigungen zu erhalten („Ich kann diesen Ballsaal mit den Knochen meines Feindes bauen und niemand würde mich aufhalten“, erklärte Donald), um ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Zu den Punkten auf Donalds Wunschliste gehören: „ein Ring für MMA-Kämpfe“ und eine von Wladimir Putin und Jabba the Hutt inspirierte Stimmung. Und dank des Regierungsstillstands konnten die Property Brothers auch Parkwächter und Astronauten hinzuziehen, um beim Abriss zu helfen.