Toho Studios hat den Titel seiner Fortsetzung des Oscar-prämierten Films bekannt gegeben Godzilla Minus Eins. Wie auf dem jährlichen Godzilla Fest in Tokio bekannt gegeben wurde, wird der Film heißen Godzilla -0,0 (oder Godzilla minus Null).

Die Rückkehr von Yamazaki Takashi wurde bestätigt Godzilla Minus Eins als Autor, Regisseur und Visual Effects Supervisor. Shirogumis Chōfu-Studio wird sich erneut um die VFX-Aufnahmen kümmern, die Produktion übernehmen Toho Studios und Robot. Godzilla minus Null soll im vergangenen Juli in Produktion gewesen sein, nachdem Toho dem Film ein Jahr zuvor grünes Licht gegeben hatte.

Sein Vorgänger von 2023, Godzilla Minus Einswar ein großer kritischer und kommerzieller Erfolg. Es wurde der Japaner mit den höchsten Einnahmen Godzilla Film in seinem Heimatland und spielte in Nordamerika 56 Millionen US-Dollar ein, was ihn zum erfolgreichsten japanischsprachigen Live-Action-Film aller Zeiten in der Region macht. Die Erfolge des Films wurden mit einem Oscar für die besten visuellen Effekte gekrönt, der ersten Nominierung und dem ersten Sieg für das Franchise.