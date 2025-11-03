Lamb of God hat das Programm für die Ausgabe 2026 ihrer jährlichen Headbangers Boat-Kreuzfahrt enthüllt, die im Oktober nächsten Jahres in See stechen soll.

Neben Lamb of God als Headliner sind auf der Kreuzfahrt Zakk Sabbath, In Flames, The Dillinger Escape Plan, GWAR, The Haunted, DRI, 200 Stab Wounds, X-Cops, Mark Morton Band und weitere Acts zu hören, die noch bekannt gegeben werden.

Das Schiff „Norwegian Jewel“ geht am 30. Oktober in Miami an Bord und macht Halt in Great Stirrup Cay, Bahamas, bevor es am 3. November nach Miami zurückkehrt. Die erste Anmelderunde für den Vorverkauf läuft noch bis zum 18. November, die zweite Anmelderunde endet am 23. November. Der öffentliche Verkauf beginnt am 25. November um 14:00 Uhr ET.

In einer Pressemitteilung heißt es: „Über die Non-Stop-Riffs hinaus bietet Headbangers Boat erstklassiges Essen und unzählige Annehmlichkeiten sowie eine Vielzahl einmaliger Erlebnisse und exklusiver Aktivitäten mit Ihren Lieblingskünstlern und anderen Metalheads.“

Die Ankündigung der Ausgabe 2026 erfolgt mitten in der Headbangers Boat-Kreuzfahrt 2025, die am Dienstag, dem 4. November, zu Ende gehen soll.

Sehen Sie sich unten die aktuelle Aufstellung für die Headbangers-Bootsfahrt 2026 an.