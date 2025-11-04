Was auch immer das Jahr 2026 für Amerika bereithält, wir können uns trösten, wenn wir wissen, dass Jon Stewart im Fernsehen sein wird, um darüber zu schreien. Comedy Central hat bekannt gegeben, dass der langjährige Moderator von Die tägliche Show wird bis Dezember 2026 hinter dem Schreibtisch bleiben.

Zuletzt hatte Stewart angedeutet, dass er in der Rolle weitermachen wolle: Bei einem Auftritt im Oktober beim New Yorker Festival, erzählte er New Yorker Redakteur David Remnick sagte, er arbeite an der Unterzeichnung eines neuen Vertrags. Stewart zog sich ursprünglich zurück Die tägliche Show im Jahr 2015, Rückkehr im Jahr 2024 einmal pro Woche.

In einer Erklärung sagte Ari Pearce, Leiter von Comedy Central: „Jon Stewart steigert das Genre, das er geschaffen hat, weiter. Seine Rückkehr ist ein kontinuierliches Bekenntnis zu der prägnanten Komödie und den scharfen Kommentaren, die es ausmachen.“ Die tägliche Show. Die Erneuerung ist ein Gewinn für das Publikum, für Comedy Central und für alle unsere Programmpartner. Wir sind stolz darauf, Jon und das außergewöhnliche Nachrichtenteam zu unterstützen.“

Verwandtes Video

Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, als Paramount im heutigen politischen Klima mit der Absage von seinen Rückzug aus der Nacht signalisierte Late Show mit Stephen Colbert. Dies führte zu Gerüchten, dass Stewart und/oder Die tägliche Show würde auch nicht zurückkehren, daher Stewarts frühere Kommentare zu seiner Zusage zu bleiben.

Stewart wird weiterhin am Montagabend als Moderator fungieren, wobei die Abende von Dienstag bis Donnerstag von einer wechselnden Gruppe von Moderatoren moderiert werden Die tägliche Show’s News-Team, darunter Ronny Chieng, Josh Johnson, Jordan Klepper, Michael Kosta, Desi Lydic, Troy Iwata und Grace Kuhlenschmidt. In den letzten Wochen hat er seine Position genutzt, um sich über die Versuche der Trump-Regierung, Late-Night zu zensieren, lustig zu machen und die Absage von zu kritisieren Late Show mit Stephen Colbert. Neue Folgen von Die tägliche Show wird wochentags um 23:00 Uhr ET/PT auf Comedy Central und am nächsten Tag auf Paramount+ ausgestrahlt.