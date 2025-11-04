Jon Stewart hatte gerade eine neue Vertragsverlängerung unterzeichnet und verschwendete in der Folge von Montagabend keine Zeit damit, Donald Trump zu verfolgen Die tägliche Showder die Entscheidung des Präsidenten, einen zu werfen, vernichtend zurückwies Großartiger Gatsby– Mottoparty in Mar-a-Lago am selben Tag 42 Millionen Amerikaner verloren aufgrund des anhaltenden Regierungsstillstands den Zugang zu den Leistungen des Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

„Donald Trump ist es scheißegal, ob er auch nur so aussieht, wie er sich scheißt – überhaupt“, erklärte Stewart. „Genau in der Nacht, in der die SNAP-Vorteile endeten, warf Trump einen Großartiger Gatsby-Themen aufgrund von Dekadenz und Hedonismus, die selbst Jeffrey Epstein für etwas übertrieben gehalten hätte. Es gab Tänzer, Kostüme und Champagner, eine wundervolle Feier, bei der es offenbar um das Thema „Bruttoeinkommensungleichheit“ ging. Der Slogan der Partei, als die Menschen ihre Lebensmittelvorteile verloren, lautete: „Ich scheiße dich nicht: ‚Eine kleine Party hat noch niemanden getötet‘.“

„Hast du überhaupt gelesen? Der große Gatsby? Spoiler-Alarm: Die Party hat jemanden getötet! Zwei Leute! Woher weißt du das nicht? Ich weiß das und habe nur die Cliff Notes gelesen. Der große Gatsby ist eine warnende Geschichte“, fuhr Stewart fort. „Normalerweise gibt es in einer Zeit des nationalen Leids einen allgemein akzeptierten Führungsgrundsatz, dass man zumindest so tut, als würde man den Schmerz der Menschen, die man vertritt, spüren, aber dieser Präsident scheint sich alle Mühe zu geben, um kämpfende Amerikaner wissen zu lassen, dass es ihm sehr gut geht.“ Vielleicht steigen Ihre Prämien, Zölle schließen Ihr kleines Unternehmen, vielleicht verlieren Sie Ihre Nahrungsmittelhilfe, aber alles wird in Ordnung sein, denn Donald Trump baut einen Ballsaal, der wie das Innere von Marie Antoinettes Vagina aussieht.“

Anschließend spielte Stewart eine Montage von Clips ab, in denen Mitglieder der Trump-Regierung Schwierigkeiten hatten, das Versäumnis der Regierung, SNAP-Zahlungen zu leisten, zu erklären, während Teile konservativer Medien, die Rassenhetze betrieben, behaupteten, dass solche Vorteile nicht einmal sinnvoll genutzt würden.

Dann kam er zu seinem Hauptpunkt: „Es ist, als gäbe es in diesem Land Menschen, die eine Pause verdienen, und solche, die das nicht tun, und wir alle wissen, wer diese Menschen sind. Es war wirklich das Herzstück von Trumps Wahlkampf“, kommentierte Stewart und bereitete Trumps mittlerweile berüchtigte „Kamala ist für sie/sie“-Werbung vor. „Einfach und effektiv“, bemerkte Stewart. „Hätte vielleicht dafür gesorgt, dass er gewählt wird. Und das wirklich Geniale daran ist, dass Trump Amerika nie wirklich gesagt hat, wer Sie sind. Sind Sie?“ Du? Oder bist du sie sie? Wer ist Sie? Wer ist Wer ist? Du? Ich weiß nicht.“ Um diesen Punkt zum Ausdruck zu bringen, verwies Stewart dann auf eine kürzliche Ankündigung, dass die Trump-Regierung Milliarden von Steuergeldern ausgeben werde, um Argentinien zu retten – auf Kosten der amerikanischen Viehzüchter.

„Also, für diejenigen unter Ihnen, die sich in diesem wunderbaren ersten Jahr der Präsidentschaft fragen, wer … Du war, dass er so unermüdlich dafür arbeiten wollte – es stellte sich heraus, dass es so war Duwenn Sie ein persönlicher Freund sind, oder wenn Sie viel Geld gespendet haben, oder wenn Sie seine Meme-Coin-Geschäfte bereichert haben, oder wenn Sie die Krypto-Coin-Geschäfte seines Sohnes bereichert haben, oder wenn Sie in seinem Namen Polizisten verprügelt haben, oder wenn Sie ihm ein Flugzeug gekauft haben, oder wenn Sie versprochen haben, nichts Belastendes über ihn preiszugeben. Und wenn Sie einer von denen sind Du bistdas Leben ist ziemlich süß.“