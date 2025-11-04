Es war einmal, dass der TV-Superproduzent Ryan Murphy seinen Job sehr gut machte. Zeigt wie Freude, Amerikanische HorrorgeschichteUnd Amerikanische Kriminalgeschichte waren gewaltige kulturelle Prüfsteine. Er hat allein sechs Emmys gewonnen, 39 Nominierungen erhalten und wurde erst dieses Jahr in die Hall of Fame der Television Academy aufgenommen. Irgendwann wusste er theoretisch, wie gutes Fernsehen aussieht. Aber Alles in Ordnungdas neue „legale“ „Drama“ mit Kim Kardashian und einigen wirklich talentierten Schauspielerinnen, ist der Beweis dafür, dass er den Kontakt verloren hat. Und vielleicht sein Gespür für die Realität.

Die neue Hulu-Serie, die heute mit drei Episoden startet, fühlt sich an wie ein Fiebertraum, ein Blick in ein alternatives Universum, das von Kreaturen bevölkert ist, die vielleicht ein wenig menschlich aussehen, aber nicht so sprechen oder handeln wie Sie und ich. Sie putzen sich. Sie posieren. Sie sagen Dinge wie „Es gibt Gerüchte über dich … ich habe sie ins Leben gerufen“ und „Vielleicht war ihr Drang nach Rache … nicht aufzuhalten.“ Das Ziel könnte ein Lager gewesen sein. Aber das Lager soll sein Spaß.

Alles in Ordnung beginnt mit einem Prolog, in dem die Anwälte Allura Grant (Kardashian) und Liberty Ronson (Naomi Watts) des „Jungenclubs“ in ihrer Kanzlei überdrüssig geworden sind und beschlossen, eine eigene Kanzlei zu eröffnen, die sich auf Scheidungsfälle konzentriert. Sie bringen die Ermittlerin Emerald Greene (Niecy Nash-Betts) mit, und zehn Jahre später floriert das Geschäft. Ihre Spezialität: Frauen, die in eisernen Eheverträgen gefangen sind, dabei zu helfen, das zu bekommen, was ihnen zusteht.

Verwandtes Video

Diese sehr reichen Frauen mit sehr glaubwürdigen Namen leben in wunderschönen Häusern, tragen wunderschöne Kleidung und sind Partner schöner Männer. Natürlich sind die Dinge nicht perfekt – Alluras Ehemann Chase (Matthew Noszka) entpuppt sich schnell als Betrüger, während Liberty sich über den Altersunterschied zwischen ihr und ihrem jüngeren Freund unsicher ist (Die Geschichte der Magd’s OT Fagbenle). Glenn Close ist auch hier, als Mentor für die anderen Anwälte, deren eigener Ehemann (Ed O’Neill) gegen Krebs kämpft.

Und als Allura und Liberty ihre vorherige Kanzlei verließen, ließen sie ihre Anwaltskollegin Carrington Lane (Sarah Paulson) zurück, die in den letzten zehn Jahren darüber sauer war und sich rächen wollte. Ihre wichtigsten Rachemittel: gemeine Worte, Alluras betrügerischen Ehemann als Kunden zu gewinnen und den mit Kacke bedeckten Damen ein essbares Arrangement zu schicken.

Wie Sie beim Lesen des oben Gesagten erraten können, ist dies eine dieser Shows, in denen jeder Mit ein oder zwei Ausnahmen würde jeder Schauspieler auf der Leinwand wahrscheinlich erkannt werden, wenn er die Straße entlanggeht. Grace Gummer ist die Hauptdarstellerin in der ersten Folge. Judith Light, Elizabeth Berkley Lauren, Rick Springfield und Hari Nef sind alle Gaststars. Sogar eine undankbare Rolle in einer Szene wird E von überlassen Gefolge! Alle diese Menschen haben sich aus freien Stücken entschieden, Teil dieser Show zu sein. Man kann nur davon ausgehen, dass ihnen die Drehbücher nicht im Voraus gezeigt wurden. Denn die Alternative ist, dass sie nie lesen gelernt haben.

Das ist die Stärke von Murphy als Produzent, einem Mann, dessen Erfolg zu einem großen Teil seinen Beziehungen zu verdanken ist – fast alle der oben aufgeführten Schauspieler sind in mindestens einem oder zwei anderen Murphy-Projekten aufgetreten, wobei Nash-Betts und Paulson zu seinen häufigsten Mitarbeitern gehören. Für ihre Treue werden sie mit regelmäßiger Arbeit und Auszeichnungen belohnt: Paulson hat für ihre Arbeit in Murphy-Shows sieben Emmy-Nominierungen erhalten, davon eine gewonnen; Nash-Betts hat gerade ihren ersten Emmy im Jahr 2023 für ihre Arbeit bei Murphy’s gewonnen Dahmer – Monster: Die Jeffrey Dahmer-Geschichte.

Murphy hat nie eine einzige Episode davon geschrieben Amerikanische Kriminalgeschichte Anthologiereihe, seine bisher von der Kritik am meisten gefeierte Show – Krimi Die Staffeln wurden von anderen Autoren wie Scott Alexander, Larry Karaszewski und Tom Rob Smith betreut, wobei Murphy gelegentlich Regie führte. Aber selbst die Vergangenheit zeigt, wohin er das Schreiben geführt hat, was etwas kohärenter war. Mittlerweile z Alles in OrdnungMurphy hat die Serie gemeinsam mit Jon Robin Baitz und Joe Baken kreiert und ist einer der Co-Autoren der ersten drei Episoden. Es bestätigt, dass er die Fähigkeit verloren hat, sein Schreiben auf nachvollziehbare menschliche Emotionen zu gründen – diese Drehbücher wirken wie die schlechten ersten Entwürfe einer billigen Seifenoper, ohne die unterhaltsame Schlagkraft, die dieses Genre mit sich bringt.

In jeder Episode geht es angeblich um einen Fall der Woche, aber im Gegensatz zu einem tatsächlich funktionierenden Verfahren bilden die fraglichen Fälle größtenteils den Hintergrund für ein lauwarmes persönliches Drama. Die Szenen dauern viel zu lange und sind voller Klischees. Keine Episode ist länger als 45 Minuten, was theoretisch ein Segen ist, aber auch zeigt, wie wenig die Serie grundsätzlich zu sagen hat oder wie wenig sie etwas Authentisches über die heutige Gesellschaft widerspiegelt.

Und wenn die Show eine Fantasie ist, dann ist es sicherlich eine Fantasie, an der ich kein Interesse habe. Denken Sie an die fünfminütige Erkältung von Episode 3, „I Want Revenge“, bei der es sich im wahrsten Sinne des Wortes nur um unsere Kernbesetzung handelt, die bei einem schicken Mittagessen sitzt und über verschiedene Arten von „Selbstfürsorge“ spricht. Eine ausgefallene Massage mit anschließender Masturbation ist das am wenigsten Extremoption – der Schwerpunkt des Gesprächs liegt auf Füllstoffen aus Lachssperma und NAD IV-Therapie und „vaginalem PRP“ (ich habe es gegoogelt, es ist echt, ich bereue alles).

Abgerundet wird das Ganze mit den weisen Worten von Glenn Closes Figur: „Mein Geheimnis, jung zu bleiben? Mit euch allen Schritt zu halten. Ich liebe euch.“ Frauenpower!

Kardashian schafft es gut, nicht in die Kamera zu schauen, wenn sie ihre Zeilen sagt, aber ihre Fähigkeit, echte Emotionen auf dem Bildschirm zu vermitteln, ist einfach nicht vorhanden. Allerdings erlebt sie in der zweiten Folge einen wilden Moment, in dem sie voll ausgeht Limonade auf einem Auto. In einem wahren Triumph der Originalität und Kreativität trägt sie ein langes gelbes Kleid. (Auf dem Soundtrack ist allerdings „Paint the Town Red“ von Doja Cat zu hören.)

Was die eigentlichen Schauspieler betrifft, so versuchen sie es alle tapfer mit den immer bizarrer werdenden Monologen, die ihnen gegeben werden (Close hält eine besonders geile Rede in Episode 2), aber mit einem so schlechten Drehbuch kann man wirklich nichts anfangen. Es ist äußerst frustrierend zu sehen, wie jemand wie Teyana Taylor hier verschwendet wird: Sie ist seit ihrer Durchbruchsrolle in ein klarer Star Tausendundeinseine starke Kraft in diesem Jahr Eine Schlacht nach der anderenund ich wünschte, es wäre möglich, mehr Freude daran zu haben, dass sie ein großes, spritziges Projekt wie dieses bekommt.

Es gibt ein wirklich gutes juristisches Drama mit Glenn Close, das auf Hulu gestreamt wird, falls Sie interessiert sind: Schäden Es gab Höhen und Tiefen, aber es gab auch Rose Byrne und eine mörderische erste Staffel. Was Alles in Ordnunges reicht nicht ganz, eine unterhaltsame Hasssendung zu sein. Es ist eher eine verwirrende Übung, bei der die Zeit aller Beteiligten verschwendet wird und jeder Moment neue Fragen aufwirft.

Wie viele Perücken hat Allura? Weil sich die Länge ihrer Haare von Szene zu Szene ändert, ohne dass es eine Erklärung dafür gibt, warum. Es ist die Art von Nachlässigkeit, die zeigt, wie wenig Gedanken in die Zusammenstellung dieser Show geflossen sind, letztendlich eine Übung in Oberflächlichkeit. Eine Show, die vielleicht teuer aussieht – aber in jeder Hinsicht billig ist.

Die ersten drei Episoden von Alles in Ordnung streamen jetzt auf Hulu.