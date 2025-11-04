Brendan Fraser und Rachel Weisz treffen sich für einen vierten Teil wieder Die Mumie Franchise bei Universal.

Fraser spielte in den ersten drei Filmen der Reihe mit, wobei Weisz in den ersten beiden auftrat (Maria Bello ersetzte Weisz im dritten Teil).

Entsprechend Vielfaltder vierte Film wird von Radio Silence inszeniert, dem Filmemacherteam aus Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, das mit dem Horrorfilm von 2019 den Durchbruch schaffte. Bereit ist oder nichtund belebte die Schreien Franchise mit Schrei 5 Und Schrei 6 im Jahr 2022 bzw. 2023.

Der Originalfilm von 1999 Die Mumie war ein Kassenschlager, der mehr als 422,5 Millionen US-Dollar einspielte und Anfang der 2000er Jahre ein verlässliches Franchise für Universal begründete. Das Action-Adventure-Spiel, das Fraser zu einem Star machte, war ein unterhaltsames, wohlfühlendes Abenteuer, das stark genug war, um die Serie auf unserer Liste der 50 besten Actionfilm-Franchises aller Zeiten zu landen.

Nachdem Fraser sich aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen Körperverletzung gegen den ehemaligen HFPA-Präsidenten, aus Hollywood zurückgezogen hatte, erlangte er mit dem Film von 2022 erneut Bekanntheit. Der Walwas ihm einen Oscar als bester Hauptdarsteller einbrachte.

Letztes Jahr wurde bekannt gegeben, dass Fraser spielen wird Dwight D. Eisenhower im kommenden Film, Druckdie auf den 72 Stunden vor dem D-Day basiert.

Weisz, der in der Prime Video-Adaption von als Zwillinge auftrat Dead Ringers im Jahr 2023, soll in der kommenden Netflix-Serie erscheinen, Wladimireine Adaption des von der Kritik gefeierten Bestsellerromans von Julia May Jonas.