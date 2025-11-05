Sydney Sweeney hat endlich die Kontroverse um ihre nicht wirklich kontroverse American Eagle-Werbung angesprochen, und Junge, das Warten hat sich nicht gelohnt.

„Ich habe nicht wirklich viel davon gesehen“, sagte sie GQunter Hinweis darauf, dass sie filmte Euphorie zu der Zeit. Sweeney fügte hinzu, dass „es surreal war“, aber „es hat mich weder auf die eine noch auf die andere Weise beeinflusst.“

Zu dem Grund, warum sie nicht früher eine Stellungnahme abgegeben hat, sagte sie: „Ich habe immer geglaubt, dass ich nicht hier bin, um den Leuten zu sagen, was sie denken sollen … Wenn ich ein Problem habe, über das ich sprechen möchte, werden die Leute es hören.“

Verwandtes Video

Sweeney sagt: „Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich schätze. Ich weiß, dass ich ein freundlicher Mensch bin. Ich weiß, dass ich viel liebe, und ich weiß, dass ich einfach gespannt bin, was als nächstes passiert. Und deshalb lasse ich nicht zu, dass andere Leute definieren, wer ich bin.“

American Eagle hat einen jüdischen CEO und eine recht respektable Geschichte der Inklusivität. Nichtsdestotrotz wurde die Anzeige „Sydney Sweeney hat tolle Jeans“ von einer kleinen Anzahl von Social-Media-Nutzern, von denen Sie noch nie gehört haben, als Nazi-Hundepfeife bezeichnet, und diese Beiträge wurden schnell von einem riesigen Netzwerk rechter Accounts beworben, die hofften, dass „Brüste“ konservativ kodiert würden. Es hat irgendwie funktioniert, zumindest bei Leuten, die nicht aufpassen. Letzte Woche verteidigte Sharon Stone Sweeney (vor wem?), indem sie sagte: „Es ist schwer, heiß zu sein.“

Sweeneys neue Preisverleihungssaison ist hoffnungsvoll Christy, über die Boxerin Christy Brinkely, kommt am 7. November in die Kinos.