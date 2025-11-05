Stephen Colbert behauptete in einem neuen Interview mit, er sei „konservativer als die Leute denken“. GQ.

„Die Leute nehmen mich als eine Art Linkshänder wahr“, erklärte er. „Ich spreche gerade von einer Regierung im Extremfall. Und was ich Ihnen gebe, ist mein Reaktionsvideo zu diesem Tag. Und mein Reaktionsvideo ähnelt (Edvard Munchs Gemälde) „Der Schrei“, in gewisser Weise, aber mit Witzen. Dadurch werde ich zwangsläufig als linker wahrgenommen, als ich es bin, weil ich nicht sicher bin, welche andere Reaktion eine ehrliche wäre.“

Colbert hat immer seinen katholischen Glauben in den Mittelpunkt gestellt, der einen tiefgreifenden Einfluss auf seine Weltanschauung hatte. Aber selbst wenn er konservativer ist, als die Leute vielleicht erwarten, handelt es sich eher um einen kleinen C-Konservatismus, und er behauptet, dass er überhaupt nichts mit ihm zu tun habe Der Colbert-Bericht Charakter. Auf der Spätvorstellung, „Im Allgemeinen sage oder tue ich in der Serie keine Dinge, die ich nicht so meine, es sei denn, ich spiele eine Rolle, etwa in einem Sketch Colbert-Bericht, es war fast nichts. Im Grunde war es katholisch und Herr der Ringe waren die einzigen zwei Dinge, die wir gemeinsam hatten.“

Und obwohl er niemanden namentlich erwähnte, lehnte Colbert eine von ihm geteilte Erzählung ab Heute Abend Show Moderator Jay Leno sagte, dass die heutige Late-Night-Serie die Hälfte ihres Publikums „entfremdet“. „Wir senden an ein allgemeines Publikum“, sagte Colbert GQ. „So sehr es auch eine Balkanisierung der Art und Weise gibt, wie Menschen fernsehen, es handelt sich um ein allgemeines Publikum. Schalten Sie einfach Ihren Fernseher ein.“ Er fügte hinzu: „Es ist schwer, eine ausgewogene Reaktion auf die Vorstellung von Truppen auf den Straßen einer Stadt zu finden, die tatsächlich keine Invasion erlebt.“

Im Juli die Späte Show wurde plötzlich abgesagt, möglicherweise, wenn auch nicht unbedingt, wegen Trumps Krieg gegen die Komödie. Aber er hat nicht vor, in den Ruhestand zu gehen. „Ich liebe es, Dinge zu erschaffen, und ich möchte immer noch mit den Menschen zusammenarbeiten, mit denen ich arbeite“, sagte er. „Ich liebe sie. Und das möchte ich weiterhin mit ihnen tun, soweit ich kann. Und das möchte ich auch bei anderen Menschen finden. Ich liebe es einfach, Dinge zu machen.“