John Amos, der Karriereschauspieler, der die erwachsene Kunta Kinte spielte Wurzeln und James Evans Sr. auf Gute ZeitenNeben unzähligen anderen denkwürdigen Rollen ist er im Alter von 84 Jahren gestorben.

Laut The Hollywood-ReporterAmos verstarb am 21. August eines natürlichen Todes. „Mit tiefer Trauer teile ich Ihnen mit, dass mein Vater den Übergang vollzogen hat“, sagte sein Sohn Kelly Christopher Amos in einer Erklärung. „Er war ein Mann mit dem gütigsten Herzen und einem Herzen aus Gold … und er wurde auf der ganzen Welt geliebt. Viele Fans betrachten ihn als ihren TV-Vater. Er lebte ein gutes Leben. Sein Vermächtnis wird in seinen herausragenden Arbeiten als Schauspieler im Fernsehen und Film weiterleben.“

Nachdem seine Karriere im Fußball ins Stocken geraten war, widmete sich Amos der Schauspielerei. Seinen ersten großen Auftritt hatte er als Wettermann Die Mary Tyler Moore Show von 1970 bis 1973. Im Jahr 1974 bekam Amos die Hauptrolle als Familienpatriarch James Evans Sr. an Gute Zeiten. Ein Spin-off von Alles in der Familie Die von Norman Lear entwickelte CBS-Serie war die erste afroamerikanische Familiensitcom mit zwei Elternteilen im Fernsehen. Allerdings wurde Amos nach der dritten Staffel aus der Serie entlassen, nachdem er sich mit den Autoren gestritten hatte, weil er der Meinung war, dass es ihm an Authentizität bei der Darstellung der afroamerikanischen Erfahrung mangele.

Im Jahr 1977 spielte Amos die Rolle der erwachsenen Kunta Kinte in der Fernseh-Miniserie Wurzelnwas ihm eine Emmy-Nominierung als herausragender Hauptdarsteller einbrachte.

In den folgenden Jahren trat Amos unter anderem in Filmen auf Nach Amerika kommen, Stirb langsam 2, Doolittle 3Und Madeas Zeugenschutz. Im Fernsehen verkörperte Amos die Rolle des Admirals Percy Fitzwallace Der Westflügel.

Amos trat auch insbesondere im Musikvideo zu Ice Cube und Dr. Dres „Natural Born Killaz“ auf.