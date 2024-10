Warner Bros. hat den Trailer zu Clint Eastwoods angeblich letztem Film veröffentlicht. Juror Nr. 2mit Nicholas Hoult in der Hauptrolle. Sehen Sie es sich unten an.

In dem Gerichtsthriller spielt Hoult einen Charakter namens Justin Kemp, der als Geschworener in einem Mordprozess fungiert und in ein moralisches Dilemma gerät, als ihm klar wird, dass er möglicherweise den Tod des Opfers verursacht hat.

Der offiziellen Zusammenfassung zufolge ist Kemp ein „Familienvater“, der „während er als Geschworener in einem hochkarätigen Mordprozess fungiert, sich mit einem ernsten moralischen Dilemma konfrontiert sieht … einem, das er nutzen könnte, um das Urteil der Jury zu beeinflussen und möglicherweise zu verurteilen – oder.“ frei – der angeklagte Mörder.“

Beim Sprechen mit Menschenbeschrieb Eastwood Juror Nr. 2 als Untersuchung „der Grauzonen zwischen Schwarz und Weiß der alltäglichen Umstände und lässt Sie selbst entscheiden.“ Er fuhr fort: „Es fasziniert mich wirklich, wenn eine Geschichte eine Figur in ein moralisches Dilemma bringt, und das ist eines, in das wir uns alle hineinversetzen oder das wir uns in irgendeiner Weise vorstellen können.“

Eastwood führte Regie bei dem Film nach einem Drehbuch von Jonathan Abrams (Fluchtplan). Zur Besetzung gehören außerdem Toni Collette, JK Simmons, Kiefer Sutherland, Chris Messina, Zoey Deutch, Gabriel Basso und Leslie Bibb.

Letztes Jahr wurde berichtet, dass Eastwood damit begonnen hatte, sich dem Film „zu nähern“, der intern als letzter Film seiner Karriere bezeichnet wurde. Die Fortsetzung von 2021 Schrei MachoEs ist Eastwoods 40. Film als Regisseur.

Juror Nr. 2 wird am 1. November in begrenztem Umfang in ausgewählten nordamerikanischen Kinos erscheinen.

https://www.youtube.com/watch?v=EhkkBFhW-MM