John Cena hat angekündigt, dass er sich 2025 aus der WWE zurückziehen wird.

Cena teilte die Neuigkeiten während eines Überraschungsauftritts bei WWEs Money in the Bank-Event am Samstagabend in Toronto, Kanada, mit. Der 16-fache Weltmeister gab bekannt, dass er an mehreren Events teilnehmen möchte, bevor er seine Stiefel endgültig an den Nagel hängt, darunter Royal Rumble, Elimination Chamber und WrestleMania im Jahr 2025 sowie die kommenden Raw-Events, die auf Netflix ausgestrahlt werden.

Ähnlich wie Dwayne Johnson und Dave Bautista hat Cena seinen Erfolg als professioneller Wrestler in eine erfolgreiche Schauspielkarriere in Hollywood umgewandelt. Cena ist bereits seit fast einem Jahrzehnt Teilzeit-Wrestler und Vollzeit-Schauspieler, sodass seine Entscheidung, die WWE endgültig zu verlassen, wahrscheinlich keine großen Auswirkungen auf seine Karriere haben wird.

Was seine nächsten Filmprojekte betrifft, wird er als nächstes neben Awkwafina in Paul Feigs Actionkomödie zu sehen sein. Jackpot!die am 15. August auf Prime Video Premiere feiern soll. Produktion einer zweiten Staffel der von Cena inszenierten Superheldenserie Friedensstifter wurde ebenfalls vor kurzem begonnen.