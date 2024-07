Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

In der neuesten Folge von Kyle Meredith mit, Schauspielerin Annabeth Gish ruft an, um über ihren neuen Film zu plaudern Fahrtmit C. Thomas Howell und Jake Allyn (letzterer hat auch das Drehbuch geschrieben und Regie geführt). Hören Sie oben zu oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Gish erzählt von ihren Erfahrungen mit dem Film, den sie als „Guerilla-Filmemachen“ während eines 18-tägigen Drehs beschreibt. Sie erkundet die Schwere des Films, der die Geschichte einer Familie von Bullenreitern erzählt, die in einer kleinen texanischen Stadt ums Überleben kämpft und gleichzeitig mit Süchten, gesundheitlichen Problemen und der Bedeutung der Religion im tiefen Süden zu kämpfen hat. Bekannt für ihre Arbeit in Dingen wie Mystische Pizza, Akte XUnd Söhne der Anarchiegeht sie auch der Frage nach, wie sie immer häufiger die Stimme der Autorität in die Hand nimmt.

An anderer Stelle geht Gish auf ihre eigene Langlebigkeit in Hollywood ein. Sie spricht über ihre Liebe zur Zusammenarbeit mit Mike Flanagan in seinem Universum (einschließlich großartiger Rollen in Spuk in Hill House, MitternachtsmesseUnd Der Untergang des Hauses Usher) sowie die Rückkehr zu Pretty Little Liars für seinen letzten Lauf.

Hören Sie Annabeth Gishs Vortrag Fahrt (jetzt als VoD bei Apple TV oder Amazon Prime Video verfügbar), Flanagan, und mehr in der neuen Folge, oder sieh sie dir unten auf YouTube an. Bleibe über alle aktuellen Folgen auf dem Laufenden, indem du Kyle Meredith mit … auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; sehen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.