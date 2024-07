LEGO würdigt Steven Spielbergs bahnbrechenden Blockbuster aus dem Sommer 1975 Der weiße Hai mit einem neuen Set. Um die Veröffentlichung zu bewerben, hat LEGO auch einen „Brick Buster“-Kurzfilm mit dem Titel veröffentlicht Kiefer im Handumdrehen.

Erstellt von Irish Der weiße Hai und LEGO-Fan Johnny Campbell enthält das 1.497-teilige Set Minifiguren der Filmcharaktere Martin Brody (Roy Scheider), Matt Hooper (Richard Dreyfuss) und Sam Quint (Robert Shaw), die vom Deck ihres Bootes, dem Orca. Schauen Sie sich unten eine Fotogalerie an.

Neben dem Boot, den Minifiguren und dem berüchtigten Hai (alias „Bruce“) gibt es auch Der weiße Hai Das Set enthält Zubehör wie einen Revolver, einen Kompass, eine Angelrute, eine Harpune, einen Speer und gelbe Fässer.

„Ich habe tatsächlich eingefroren Der weiße Hai während ich es beobachtete, damit ich einen Blick auf die feineren Details erhaschen konnte, und machte mir dabei Notizen“, sagte Campbell in einer Erklärung. „Es ist einfach überwältigend, dass mein Design jetzt ein offizielles LEGO-Set ist. Ich kann es kaum erwarten, in einem LEGO-Shop zu stehen, mir die Regale anzusehen und ein Set zu sehen, an dem ich beteiligt war, und zuzusehen, wie jemand es kauft.“

In der Zwischenzeit, Kiefer im Handumdrehen stellt die Eröffnungsszene von Chrissies letztem Schwimmen nach, als Bruce seinen ersten Angriff startet. Es gibt sogar einen Cameo-Auftritt von Spielberg in Form einer Minifigur. Sehen Sie es sich unten an.

LEGO Insider erhalten frühzeitigen Zugang zum Der weiße Hai Der Start ist hier am 3. August, bevor er am 6. August allgemein erhältlich ist. Der Preis beträgt 149,99 $.

LEGO Der weiße Hai-Set (zum Vergrößern und Durchblättern klicken):