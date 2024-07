Der Junge und der ReiherHayao Miyazakis mit einem Oscar ausgezeichnetes animiertes Meisterwerk, erscheint am Dienstag, den 9. Juni, in einem Steelbook 4K Ultra HD-Set in limitierter Auflage (hier vorbestellen).

Das 2-Disc-Set enthält zahlreiche Bonusinhalte, darunter Interviews mit dem Komponisten Joe Hisaishi, dem Produzenten Toship Suzuki und dem Animation Supervisor Takeshi Honda, abendfüllende Storyboards, ein „Spinning Globe“-Musikvideo, ein exklusives Poster und mehr.

Neben dem Steelbook in limitierter Auflage Der Junge und der Reiher wird in den Einzelpaketen Blu-ray + DVD und 4K Ultra HD + Blu-ray erhältlich sein. Es ist der allererste Titel von Studio Ghibli, der auf 4K UHD veröffentlicht wird.

Die englische Synchronisation von Der Junge und der Reiher verfügt über eine beeindruckende Besetzung mit hochkarätigen Synchronsprechern, darunter Robert Pattinson, Florence Pugh, Christian Bale, Willem Dafoe, Mark Hamill und Gemma Chan.

In seiner Kritik zum Film nannte Clint Worthington Der Junge und der Reiher „ein großartiger letzter Höhepunkt, der viele der thematischen und ästhetischen Fäden zusammenführt, die Miyazaki im Laufe seiner Karriere erforscht hat: die Beziehung des Menschen zur Natur, die Majestät des Fliegens, die doppelte Anziehungskraft von Liebe und Verlust. Es ist atemberaubend und unergründlich und zählt zu seinen besten Werken.“