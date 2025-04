John Mulaney wurde am Mittwochabend (23. April) in seiner Netflix -Show mit einem frühen Weihnachtsgeschenk behandelt Jeder lebt mit John Mulaney. Der Comedian hat die kanadische Punkband Metz dazu gebracht, sich in der Live-Talkshow für eine einmalige Aufführung ihres Songs „A Boat to ertrinken“ wieder zu vereinen.

Mulaney präsentierte die Episode als Weihnachtsspecial, da das Programm im Dezember nicht ausgestrahlt wird. „Meine Damen und Herren, es ist Zeit für ein weiteres Weihnachtswunder“, sagte der Gastgeber, als er Metz ‚Leistung einführte. „Sie haben sich nur für eine Nacht wieder zusammengetan, nur um für dich zu spielen. Eine meiner Lieblingsbands aller Zeiten, meine Damen und Herren, Metz!“

Holen Sie sich John Mulaney Tickets hier

Metz startete dann in „A Boat to Troton in“, dem letzten Track auf dem Album 2020 der Band. Atlas -Verkauf. Letztes Jahr veröffentlichte Metz ihr jüngstes Album, Oben auf Gravity Hill Im April kündigte aber im Oktober eine unbestimmte Unterbrechung an, um sich auf andere Projekte zu konzentrieren und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.

Verwandte Video

Sechs Monate später waren Metz dank Superfan Mulaney wieder auf der Bühne und lieferten eine inspirierte Aufführung der Punk -Hymne mit falschem fallendem Schnee, um mit dem Weihnachtsgeist einherzugehen.

Lesen Sie unseren Unterhaltungsredakteur Liz Shannon Millers Ausbildungsbericht über ihre Erfahrungen im Live-Publikum, um einen Zusammenhang mit der gesamten Folge hinter den Kulissen zu sehen.

Während Metz heutzutage nicht tourt, macht John Mulaney eine kürzlich angekündigte Stand-up-Tour auf die Straße. Der Ausflug beginnt am 27. Juni in Newark, New Jersey, und läuft bis zum 19. Dezember in Washington, DC, hier.

Beobachten Sie Metz ‚Aufführung eines „Bootes zum Ertrinken“ auf Jeder lebt mit John Mulaney unten.

https://www.youtube.com/watch?v=lm-owjnehfi