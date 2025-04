Hans Zimmer startet eine neue North American Tour 2025, die in diesem Herbst beginnt.

Mit dem Titel „The World of Hans Zimmer-Eine neue Dimension“ wird die 24-Tage-Arena-Trek ein volles Orchester mit neuen Arrangements von Zimmers Filmwerten ausführen, die alle mit Clips aus diesen Filmen synchronisiert sind. Im Gegensatz zu früheren Touren wird Zimmer für diesen Ausflug nicht live auf der Bühne auftreten. Er dient jedoch als Kurator, Produzent und Musikdirektor der Show. Stattdessen wird der häufige Mitarbeiter von Zimmer, Matt Dunkley, jeden Abend auftreten. Zimmer hat zuvor letztes Jahr seine mutige neue Show auf einer europäischen Tournee genommen und wird sie im Herbst zum ersten Mal nach Nordamerika bringen.

Holen Sie sich die Welt von Hans Zimmer Tickets hier

Der Ausflug beginnt mit einem Date am 5. September in Sunrise, Florida, und dauert bis September und Oktober in Städten wie Tampa, Houston, Raleigh, Newark, Pittsburgh, Philadelphia, Boston, Toronto, St. Louis, Chicago, Denver, San Diego, Portland und mehr. Der Lauf endet am 11. Oktober mit einer Show in Vancouver; Siehe die vollständige Liste der Tourdaten unten.

Tickets für „The World of Hans Zimmer-Eine neue Dimension“ werden am Mittwoch, den 30. April um 12:00 Uhr EST, zuerst über einen speziellen Tiktok-Vorverkaufsanfang erhältlich sein. Fans können Zimmer auf Tiktok folgen, um vor dem Verkauf zu den gewünschten Showdatum (en) zugreifen zu können. Tickets werden am Freitag, den 2. Mai um 10:00 Uhr Ortszeit über Ticketmaster, an die breite Öffentlichkeit verkauft.

Verwandte Video

Es ist erst April, aber für Zimmer war es schon ein geschäftiges 2025. Bereits im Januar und Februar absolvierte er einen neuen Lauf von Live-Shows in den USA, tourt derzeit in Australien und Asien und kündigte eine weitläufige Europatour 2025-2026 an, nachdem „The World of Hans Zimmer-Eine neue Dimension“ seinen nordamerikanischen Lauf absolviert hat. Seine nächste Filmpartitur wird für sein F1Brad Pitts neuer Film über Formel -1 -Rennen.

Die Welt von Hans Zimmer – eine neue Dimension 2025 Tourdaten:

09/05 – Sunrise, FL @ Amerant Bank Arena

09/06 – Tampa, FL @ Yuengling Center

09/09 – Houston, TX @ Toyota Center

09/11 – Duluth, GA @ Gas South Arena

09/12 – Raleigh, NC @ Lenovo Center

09/14 – Newark, NJ @ Prudential Center

09.09.15 – Pittsburgh, PA @ Petersen Events Center

09/16 – Philadelphia, PA @ Liacouras Center

09/17 – Boston, MA @ TD Garden

09.09.19 – Ottawa, im @ Canadian Tire Center

09.09.21 – Toronto, in der @ Scotiabank Arena

09/23 – Fischer, im Event Center @ Fishers

09.09.25 – St. Louis, Mo @ Chaifetz Arena

09/26 – Chicago, IL @ Allstate Arena

09/27 – Minneapolis, MN @ Target Center

09/29 – Fort Worth, TX @ Dickies Arena

10/01 – Denver, Co @ Ball Arena

10/03 – Glendale, AZ @ Desert Diamond Arena

10/04 – Anaheim, CA @ Honda Center

10/05 – San Diego, CA @ Pechanga Arena

10/07 – Oakland, CA @ Oakland Arena

10/09 – Portland oder @ Moda Center

10/10 – Everett, WA @ Angel of the Winds Arena

10/11 – Vancouver, BC @ Pacific Coliseum