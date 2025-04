Es spielt keine Rolle, wie oft Sie es getan haben. Es ist immer etwas Besonderes, in einem Raum zu sein, in dem sie Live -Fernsehen machen. Vor der siebten Folge von Jeder lebt mit John MulaneyEin Netflix -Repräsentant lud Mitglieder der Presse ein, diese Magie zu erleben, indem er für die Folge am Mittwochabend im Publikum saß und Moderator John Mulaney Pal mit den Gästen Ayo Edebiri, Conan O’Brien und (Überraschung!) Tina Fey für eine Stunde lang sah.

Wenn Sie gesehen haben, wie „Sind Dinosaurier richtig zusammengestellt? – und das tituläre Diskussionsthema dieser Woche. Das folgende Chaos beinhaltete eine Saymo -Fehlfunktion, einige wild Anrufer und eine besondere Leistung der derzeit auf Hiatus-Band Metz, die nur wegen einer Nacht wiedervereinigt wurde, weil Mulaney sie mag.

Im Folgenden finden Sie meine größten Imbissbuden aus der Gelegenheit, die Produktion in Aktion zu beobachten. Das Zeug, das Sie beim Anschauen auf Netflix vielleicht nicht bemerkt haben.

Weihnachten war in der Luft

Im Publikum war es leicht zu schätzen, wie viel Arbeit daran gearbeitet hat, das Set zu verarbeiten, einschließlich des Baby Grand Piano, einem vollen Weihnachtsbaum, einer massiven Menorah und der schneebedeckten Kulisse, komplett mit leicht fallendem Schnee. Während der Live -Aufführung fiel auch Schnee auf das Publikum vor der Musikbühne und ließ am Ende der Nacht Haufen von weißen Styropor zurück.

Mulaney ist ein Cue -Kartenmann

Ich weiß nicht, ob dies unter dem unterst üblich ist Samstagabend live Alumni (eine bekanntermaßen kartengesteuerte Show), aber anstatt sich auf ein Teleprompter zu verlassen, um ihn auf Drehbuch zu halten Jeder lebt. Es ist eigentlich ziemlich erstaunlich zu sehen, wie handgeschriebene Karten im Wert von einer Stunde zusammengestellt sind-es ist viel sperriger als erwartet. Das Cue Card -Team hat gegen 18.55 Uhr Pt im Studio eingereicht.

Richard Art ist der erste Mann auf der Bühne (und der beste Laugher)

Der Ansager Richard, Richard, nahm seine Position auf seinem Podium ungefähr 45 Sekunden vor der Luft ein und nahm sich einen Moment Zeit, um sich niederzulassen, während das Aufwärmen-Comic-Mandal seine Publikumsarbeit beendete. (Rufen Sie der Gruppe der College -Studenten aus Bloomington, Indiana, deren Existenzmandal verblüffend fand.)

Und so hart wie die aufgewärmte Menge durch die Nacht lachte, lachte freundlich noch härter, die beste Art von Cheerleader die ganze Nacht. Auch eine soziale Kreatur: Irgendwann verließ er sein Podium, um mit den Gästen auf der Couch zu sprechen, während ein gefilmter Segment spielte, und musste in seine Position zurückgebracht werden, bevor die Show ins Studio zurückkehrte.

Die „Applaus“ -Schilder funktionieren die ganze Nacht hart

Manchmal applaudiert natürlich ein Publikum, weil sie wollen. Aber wenn Sie Live-TV filmen, müssen Sie sie möglicherweise ein wenig schulen-mit z. B. einem Light-up-Zeichen, das blinkt, wenn das Produktionsteam Klatschen will. Die Lichtschilder waren nicht zu offensichtlich oder widerwärtig, waren angemessen und stimmten in die Sparren ein. Was mich am meisten beeindruckte, war, dass es Momente in der Aktion gab, in denen das Schild „Applaus“ in einer sehr geplanten Art und Weise aufblitzte, und manchmal, als wer es arbeitete, schien einfach bewegt zu sein.

Es brauchte wirklich drei Typen, um Saymo zu bewegen

Ich gebe zu, dass ich dem unglaublich talentierten Ayo Edebiri nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt habe, während sie ihren sehr lustigen und gut geschriebenen Letterboxd-Bewertungen von laut las Jeder lebt. (Edebiris sogar brillant in Letterboxd -Bewertungen, es ist wirklich nicht fair.) Das liegt daran, dass Conan O’Brien, wie sie später bemerkte, während sie sprach, auf der Bühne drei Typen außerhalb des Rahmens und versuchte, den Roboter von Saymo Food Delivery von seiner festgefahrenen Position zu befreien. (Keine große Sache: Wenn Sie in West Hollywood wohnen, ist der Anblick eines festgefahrenen Saymo auf der Straße ein tägliches Ereignis.)

Die Tatsache, dass die Bühnenbänder in naher Stille in der Bühne in die Ecke der Bühne zurückkehren konnten, ist ein echtes Guthaben für ihr Handwerk. Außerdem schien Mulaney mit dem kleinen Dinosaurier Edebiri ziemlich eingenommen zu sein – er hielt es für einen Großteil der Nacht.

Zwei legitimale Ruhmes waren unter den Anrufern

Das ist also nicht so sehr ein „hinter den Kulissen Details nur die Zuschauer“ sehen „, da es nur eine Nerd -Sache ist, aber wenn der erste Anrufer tatsächlich Dr. Jack Horner aus Orange, CA, war, dann der Grund, warum er aufbrachte Jurassic Park Während der Dinosaurier -Diskussion war das Er war der technische Berater bei den ersten fünf Jurassic Park Filme.

Es ist auch ein wenig traurig, dass Mulaney nicht wusste, dass das „Chuck“ in der Linie später in der Episode kein anderer als Chuck Tingle war, ein wirklich im Internet gebundener Autor, der sich auf grandiose Titel und unerwartete erotische Paarungen spezialisiert hat. (Ich habe nicht viel von seiner Arbeit gelesen, aber als er erwähnte, dass er Dinosaurier Erotica schrieb, war es schnell offensichtlich, dass er es war.) Beide Jungs wussten, wovon sie in ihren jeweiligen Bereichen sprachen, aber sie konnten ihre Expertise in der verfügbaren begrenzten Zeit nicht präsentieren. Ach.

Metz war so laut, dass sie uns Ohrstöpsel gaben

Ich war schon einmal bei vielen Studio -Aufzeichnungen, aber für mich war eine neue Ohrstöpsel, bevor die Show begann. Und selbst in der hinteren Reihe war ich ihnen dankbar, als die kanadische Punkband zu spielen begann.

Wenn Sie neugierig sind, standen die Zuschauer, die vor dem musikalischen Performance -Teil der Bühne standen, für die gesamte Show nicht da – sie wurden stillschweigend gegen 19:40 Uhr eingebracht und schienen sehr ein Spiel über die Menge an gefälschtem Schnee zu schienen, die auf den Kopf gestoßen wurden.

Lustige Tatsache: Der fentanylliebende Weihnachtsmann der Episode (gespielt von John Ennis) sah Metz von der Seitenlinie aus und tanzte mit-der Rest der Gäste genoss die musikalische Aufführung von ihrer Couch. Auch nachdem die Show eingewickelt war, bekam das Publikum einen Bonus -zweiten Song von der Band, weil – wieder einmal – warum nicht?

Jeder lebt mit John Mulaney ist jeden Mittwoch um 19:00 Uhr PT/22:00 Uhr ET live auf Netflix.