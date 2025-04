Die Gitarrenwoche endet mit Carl Broemel von My Morning Jacke von seinen fünf Lieblingsgitarristen, die aus dem stammen Folge Guitar -Umfrage. Schauen Sie sich andere Umfragesausbrüche von Finneas und Kerry King an, einer neuen Kiste, die mit Jeff Tweedy gegraben wird, und unserer Liste der 100 besten Gitarristen aller Zeiten.

Meine Morgenjacke hat ein ernstes Riffage (einschließlich eines der besten Riffs der letzten 25 Jahre). In ihren 10 Studioalben, bis auf ihre jüngste LP IstDie Kentucky Rocker haben Barnstorming -Linien, verträumte Schnörkel und viele unvergessliche Licks angeboten. Der Lead -Spieler Carl Broemel, der seit 2004 mit langem, fließendem Haar, seismischen Soli und unnachahmlichem Stil ausspielt, ist der Lead -Spieler Carl Broemel, der seit 2004 von Jim James ‚Rhythmusgitarre ausspielt.

Während viele andere Musiker, die das ausgefüllt haben Folge Die Guitar Survey hat einige zeitgenössische Inspirationen ausgewählt, Broemels Picks sind ausgesprochen alte Schule. Er wacht über Figuren wie Andrés Segovia, die dazu beitrugen, die Kluft zwischen klassischer und zeitgenössischer Gitarre zu überbrücken. Er lobt Neil Young und schreibt, dass „auf der Bühne in der Nähe von Neils Verstärkung auf der Bühne stehen soll, eine totale Sonnenfinsternis oder die Geburt eines Sterns zu hören“. Er wählt auch einen eher unterschätzten Gitarristen in Nick Drake aus, von dem er sagt, dass er das Gefühl hat, dass er „in einem Redwood -Baum aus einem magischen Reich gesprochen wird“.

Sehen Sie sich die Picks von Carl Broemel unten an und sehen Sie sich dann an, wo sie auf unserer Liste der 100 besten Gitarristen aller Zeiten gelandet sind.

Clarence White (die Byrds)

Ich glaube, er war einer der erfinderischsten Gitarristen aller Zeiten, nicht nur für die Innovation des B-Benders, sondern auch für seine Verwendung von Rhythmus. Er brachte seine flache Bluegrass -Idiom zu seinem Telecaster und drehte alles auf den Kopf. Die Live -Aufnahmen der Byrds, als Clarence in der Band war, sind unglaublich. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie ihn im Studio wirklich glänzen lassen, abgesehen von dem Solo auf „Truck Stop Girl“ auf den Byrds. Ohne Titel aufzeichnen.

Wäre sein Leben wegen eines tragischen Unfalls nicht abgeschlossen worden, glaube ich wirklich, dass er einer der bekanntesten Gitarristen aller Zeiten gewesen wäre. Der Nashville West Das Album, das sie in einem Club in Kalifornien aufgenommen haben, ist eines der Alben, die ich am meisten spiele – versuchen Sie, seine Ideen herauszufinden! Und dieses Album war, bevor sie den berühmten B-Bender auf seiner Gitarre installierten. Pre-Bender, er war aus dem Sehen!

Neil Young

Vielleicht ist Neil Young nur einer meiner Lieblingsmusiker, und er spielt einfach so Gitarre. Ich sage das wegen seiner Geduld, seines Selbstvertrauens, nach „die Notiz zu spielen, die sich richtig anfühlt“. Er lässt Lieder atmen, sich weiterentwickeln und dann explodieren sie. Er fährt mit seiner Gitarre, als würde er eine riesige Welle des Feedbacks reiten. Die Noten blühen und verdrehen. Seine Gitarre fühlt sich immer an und klingt für mich immer so, als wäre es ein lebendiges Wesen und nicht nur eine elektrische Schnur, die durch einen Pickup ein Signal macht, das von Röhren verstärkt wird. Auf der Bühne in der Nähe von Neils Verstärker zu stehen bedeutet, eine totale Sonnenfinsternis oder die Geburt eines Sterns zu „hören“.

Eddie Van Halen (Van Halen)

Eddie war für mich der Inbegriff der mühelos aussehenden Meisterschaft der Gitarre. Ich bin mit Klavier- und Geigenstunden aufgewachsen und hörte viel klassische Musik, bevor ich in Rock ’n‘ Roll eintrat. Eddie hat einen klassischen Sinn für ihn – die Arpeggios, die Musikalität -, aber die Fremd seines Ansatzes war nicht nur eine Spielerei, es war das, was er zuerst hörte, und fand dann heraus, wie man spielt! Ich habe Van Halen nur einmal gesehen und als er sein Gitarrensolo spielte, war ich in der Kirche.

Andrés Segovia

Wäre die Gitarre heute so weit verbreitet, wenn sie nicht für Andrés Segovia gäbe? Ich frage mich. Er nahm das Instrument weltweit und in den klassischen Mainstream… und durch ihn erlangte die Gitarre den Respekt, den sie in der klassischen Musikwelt verdient hatte. Er transkribierte so viel Musik und spielte mit solcher Emotionen und Klarheit. So viel kann gelernt werden, indem Sie klassische Stücke spielen und Andrés Segovia hören. Ich liebe seine Auftritte von Bach besonders.

Nick Drake

Nick wird für immer ein Rätsel sein. Ich wünschte, er hätte lange genug gelebt, um zu sehen, wie sehr wir alle seine Musik lieben. Abgesehen von „Guitar Soli !!“ Die Gitarre ist ein wunderbares Begleitinstrument, und Nick hat das Beste aus dem, was die Gitarre tun kann, um einen Sänger zu unterstützen, wirklich gemacht. Er schuf Stimmungen mit sprudelnden Rhythmen, chromatischem Fingerpicking, absteigenden Fortschritten und organischen, von Natur inspirierten Klängen. Seine Fähigkeit, komplexe rhythmische Muster zu spielen und gleichzeitig zu singen, war ein besonderes Geschenk. Wenn ich meine Augen schließe und seine Gitarre höre, seine Stimme … Ich habe das Gefühl, in einem Redwood -Baum zu sein, mit dem ich aus einem magischen Reich gesprochen werde.