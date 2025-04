Track by Track ist unsere wiederkehrende Feature -Serie, die Künstlern einen Raum bietet, um die Leser durch jeden Song in ihrer neuen Veröffentlichung zu führen. Heute bricht die Singer-Songwriterin Jensen McRae ihr neues Album auf, Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden!

Seit dem ersten Einsatz von Songs wie „Wolves“ und „Immune“ hat der aufstrebende Folk -Sänger Jensen McRae ein Händchen für zutiefst persönlich und dennoch relatable Songwriting gezeigt. Auf ihrem zweiten Album, Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden!Die Künstlerin setzt ihre Entwicklung fort und erforscht Themen wie Herzschmerz, Selbstreflexion und persönliches Wachstum.

Titel nach einer Linie von Doc Brown in Zurück in die ZukunftDas neue Album wurde in North Carolina mit Produzent Brad Cook (vor allem für seine Arbeit mit Bon Iver, Waxahatchee und Indigo Girls bekannt) aufgenommen. Inspiriert von Tracy Chapman und Joni Mitchell verleiht McRaes warmer, reicher Gesang Timbre Songs wie „Savannah“ eine zusätzliche emotionale Tiefe.

Ein weiteres herausragendes Aussehen aus dem Album ist der vorletzte Track, „Beting for Your Strips“, der den Höhepunkt des Lernens darstellt, eine frühere Beziehung vollständig loszulassen.

„Eine Trennung oder Aufgabe jeglicher Art bedeutet, dass Ihr Leben nichts mehr mit ihrer zu tun hat“, erzählt sie Folge. “Ihre Erfolge bedeuten nicht, dass Sie verlieren, und ihre Misserfolge bedeutet nicht, dass Sie gewinnen. Es ist viel leichter gesagt als getan, aber dieses Lied sagt es gut, es zu sagen. “

Lesen Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden! unten. Nehmen Sie hier Ihre physische Kopie des Albums.

