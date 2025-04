Tim Miller und David Finchers animierte Anthologie -Serie Liebe, Tod und Roboter kehrt am 15. Mai mit 10 neuen Kurzfilmen nach Netflix zurück. Der neu veröffentlichte Trailer der vierten Staffel neckt eine Stimme, darunter die Red Hot Chili Peppers, Mrbeast, John Oliver und mehr. Sehen Sie sich den Clip unten an.

Fincher leitet die Premiere -Episode „Can’t Stop“, in der die Aufführung der Chili -Paprika 2003 in Slane Castle, Irland, mit Anthony Kiedis, Floh, Chad Smith und John Frusciante als Marionettes nachgebaut wird.

Weitere Folgen sind „The Screaming of the Tyrannosaur“, das Mrbeast einen Gladiator -Wettbewerb mit mutierten Konkurrenten veranstaltet, die Dinosaurier reiten, und „The Other Large Thing“, mit Letzte Woche heute Abend Gastgeber John Oliver als Roboter -Butler. In der Zwischenzeit spielt Kevin Hart in „Smart Appliances, Dumme Besitzer“ einen klugen Kühlschrank.

Miller dient als Showrunner von Liebe, Tod und Roboter und produziert zusammen mit Fincher, Jennifer Miller und Joshua Donen. Die hochgelobte Staffel 3 wurde im Mai 2022 uraufgeführt.

Alle 10 Folgen von Staffel 4 werden am 15. Mai Netflix treffen.

Für mehr auf Liebe, Tod und RoboterÜberprüfen Sie unsere Liste der 15 besten Folgen der ersten drei Spielzeiten.

https://www.youtube.com/watch?v=p6xl6w_7_ga