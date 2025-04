Einer von Pee-Wee Hermans Fahrrädern aus Tim Burtons Film von 1985 Pee-wees großes Abenteuer Könnte bald dein sein.

Aus dem Nachlass von Jay Ward kommt eines der 14 legendären roten Fahrräder, die während der Dreharbeiten des Films während einer zweitägigen Auktion am 3. und 4. Mai zum Verkauf angeboten werden, die von Van Eaton Galleries veranstaltet werden.

Laut der Auflistung wurde das Fahrrad in mehreren denkwürdigen Szenen verwendet, darunter eine, in der Pee-Wee (gespielt von dem verstorbenen Paul Reubens) in einen Bordstein stürzt und auf einen Rasen geworfen wird-nur um seine Unterschriftenlinie zu ergeben und zu liefern: „Ich wollte das tun.“ Sehen Sie sich unten einen Clip davon an.

Es ist auch das Fahrrad, das Pee-Wee verwendet, um über einen See auf einem Rebe im Tarzan-Stil zu schwingen, während er vor der Sicherheit auf dem Warner Bros.-Los flieht.

Das von Hollywood Stuntman Gary Littlejohn erbaute Fahrrad wurde restauriert und passt zu seinem Auf dem Bildschirm. Es wurden jedoch keine Lackierung oder Wiederherstellung durchgeführt, sodass ein Teil des Verschleißes aus dem Film bleibt.

Hier ist mehr aus der Beschreibung:

„Das Fahrrad ist mit neuen Grips, Vintage Carlisle-Reifen, einer Mickey-Mouse-Glocke, einer schwarzen Box mit rotem und grünem Taste, einer exakten Arbeitsreplik der Tiger Sirene, dem Bremshebel und dem Kabel von Dia-Knackbrems ausgestattet. Die genauen Vintage-Streamer auf den Griffen. Die vorhandenen Lichtgüsse wurden mit dem Screen-Matching-Finn und den neuen Lems-Lems und den Hörwellen und den Hörwellen und den neuen Lems und den Hörern angepasst. Majestic Sirene Prop und Bracket sind zusammen mit den richtigen Vintage-Ratten-Trap-Pedalen, einem Greenfield-Kickstand und neuer Metallkotflügelröcke. Rad. Schließlich trägt das Fahrrad eine glänzende Replik ‚Eigenschaft von Pee-wee Herman‘ Plaque hinter dem Sitz. “

Weitere Informationen zur Auktion finden Sie hier.

In anderen Paul Reubens News, dem von Safdie Brothers produzierten Dokumentarfilm Pee-Webe als er selbst Premiere am 23. Mai auf HBO und Max.

Besuchen Sie unseren Aufsatz, um zu feiern Pee-wees großes Abenteuer.

