Würde Jon Stewart erwägen, für ein Amt zu kandidieren? Es ist eine Frage Die tägliche Show Der Moderator wurde kürzlich während einer Frage-und-Antwort-Runde nach der Show gefragt, die inzwischen auf der YouTube-Seite der Show veröffentlicht wurde.

Stewart ist der Prämisse nicht ausgewichen, aber er hat sich auch nicht wirklich der Fantasie hingegeben. Stattdessen nutzte er den Moment, um herauszufinden, warum die Leute diese Frage den Late-Night-Gastgebern überhaupt immer wieder stellen. „Das ist eine Frage, die oft gestellt wird“, sagte Stewart und scherzte, dass sie normalerweise auf ein verärgertes „Scheiß drauf“ von Zuschauern folgt, die fernsehen und davon ausgehen, dass jeder, der freimütig kommentiert, wie er selbst, Stephen Colbert und Jimmy Kimmel, automatisch kompetenter sein muss als gewählte Beamte. „Es zeugt von unserer Verzweiflung und Unzufriedenheit mit dem Status quo.“

„Ich verstehe das Gefühl sehr“, fuhr Stewart fort. „Ich denke, was gerade mit uns allen passiert, mich eingeschlossen, denn die Fähigkeit, eine Katharsis zu haben, darüber zu sprechen oder jeden Tag mit Menschen zu arbeiten, ist emotional unterstützend, aber ich denke, wir haben ein gemeinsames Gefühl der Hilflosigkeit. Wir schauen alle das Gleiche und denken: ‚Das ist ein Teil der Show? Scheiß drauf.‘ Wem wirst du glauben, dir oder deinen Lügenaugen? Und wo wir uns befinden, ist ungefähr die Frage: Wie können wir das verlangsamen?“

Aber trotz der Dysfunktion der politischen Institutionen sagte Stewart, er finde immer noch Hoffnung in den Menschen. Er zeigte auf seine eigene Heimatstadt, wo er sagte, Trump-Anhänger hätten ihn einst mit Spott über Biden begrüßt. Jetzt, scherzte er, „fragten sie sich: ‚Was möchtest du auf deinem Sandwich?‘“

„Die Leute sagen immer: ‚Oh, dieser Typ ist Hitler.‘ Nein, das ist er nicht… Hitler war beliebt. Dieser Typ ist es nicht“, bemerkte Stewart und argumentierte, dass die Wähler das wahre „Bollwerk“ gegen den Rückfall der Demokratie seien. „Es fliegt nicht an vielen Orten, an denen man vermutet, dass es fliegen könnte.“

Um es klarzustellen: Stewart gab keine explizite Antwort darauf, ob er für ein Amt kandidieren würde, aber er hat die Möglichkeit in der Vergangenheit mehrfach ausgeschlossen, unter anderem als Reaktion auf einen viralen Kommentar im Jahr 2024, der ihn dazu ermutigte, für das Präsidentenamt zu kandidieren. Außerdem hat er kürzlich seinen Vertrag bei verlängert Die tägliche Show ein weiteres Jahr als Anker zu bleiben.

Hier ist Stewarts vollständige Antwort:

„Das ist sehr nett von dir. Und übrigens, ich kann dir gar nicht sagen, wie wild es ist, wenn Leute denken, dass die Macht über ihr Leben etwas ist, was sie wertschätzen würden, wenn du es hättest. Aber ich weiß, wie alle Leute in den Medien, wie Steven (Colbert), wie Jimmy (Kimmel), wir verstehen das. Das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Und ich denke, sie spricht, wenn ich so darf, und ich kenne die Motivation nicht, dafür Verzweiflung und Unzufriedenheit, die wir mit dem Status quo haben.

„Und dann siehst du jemanden im Fernsehen, der einige der Dinge sagt, die dich berühren, und du denkst: Scheiß drauf. Eigentlich heißt es: ‚Ich denke, du solltest Präsident werden‘ ist die Zeile, die direkt nach ‚Scheiß drauf‘ kommt. Denn die meisten Leute sagen: ‚Ich schaue mir das an. Ich mache das. Diese Jungs machen das nicht. Weißt du was? Scheiß drauf. Der Typ sollte es tun, er ist im Fernsehen!‘ Es ist fast so, als würdest du mich mit einer Twilight Zone verfluchen. Mach ihn zum Beispiel!

„Aber ich verstehe das Gefühl sehr gut. Ich denke, was gerade mit uns allen passiert, mich eingeschlossen, denn die Fähigkeit, eine Katharsis zu haben, darüber zu sprechen oder jeden Tag mit Menschen zu arbeiten, ist emotional unterstützend, aber ich denke, wir haben ein gemeinsames Gefühl der Hilflosigkeit. Wir schauen alle das Gleiche und denken: ‚Das ist ein Teil der Show?‘ Scheiß drauf. Die Show heute Abend ist so etwas wie – man ist an einem guten Abend hier. Wem wirst du glauben, dir oder deinen Lügenaugen? Und wo wir uns befinden, ist ungefähr die Frage: Wie können wir das verlangsamen?

„Aber ich sage Ihnen, das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass die Institutionen vielleicht versagen und vielleicht versagen, die Menschen aber nicht. Wissen Sie, die Leute sagen immer: ‚Oh, dieser Typ ist Hitler.‘ Nein, das ist er nicht. Und ich sage Ihnen, warum er es nicht ist: Hitler war beliebt. Das ist dieser Kerl nicht. Weil die Leute, und ich spreche von Leuten, ich lebe in einer Stadt, in der viele Leute diesen Weg gegangen sind. Sie geben mir im Feinkostladen eine Menge Scheiße. Ich gehe in den Feinkostladen und frage mich oft: „Hey, wie ist das mit dem Autopen?“ Wie läuft’s mit Bidens Autopen? Ich gehe jetzt in den Feinkostladen und sie fragen: „Was möchtest du auf deinem Sandwich?“

„Es fliegt nicht an vielen Orten, an denen man glaubt, dass es fliegen könnte. Die einzige Institution, von der ich denke, dass sie das Bollwerk war, wie nichts anderes, waren die Menschen. Und das hat mich wirklich ermutigt.“