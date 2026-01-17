Wenn es eine Sache gibt, die Donald Trump liebt, dann ist es hemmungsloses Lob und die dazugehörigen Schmuckstücke. Während seiner zweiten Amtszeit überhäuften die Staats- und Regierungschefs der Welt ihn mit Geschenken, um sich Gunst zu verschaffen. Der CEO von Apple ging sogar so weit, ihm eine maßgeschneiderte Plakette zu überreichen, nachdem Trump damit gedroht hatte, dem Unternehmen Zölle aufzuerlegen. Am Donnerstag folgte Venezuelas Oppositionsführerin María Corina Machado diesem Beispiel und überreichte Trump den seit langem ersehnten Friedensnobelpreis. Um es klarzustellen: Machado war der eigentliche Gewinner des Friedensnobelpreises 2025, und die Ehre ist nicht übertragbar. Aber in der Hoffnung, die Unterstützung der USA für ihren Versuch, Venezuelas neue Führerin zu werden, zu gewinnen, schenkte sie ihm buchstäblich ihre Medaille.

Jimmy Kimmel fragt sich, ob ähnliche Maßnahmen ergriffen werden können, um ICE aus Minneapolis herauszuholen. Als solches, während der Episode von gestern Abend Jimmy Kimmel Liveer hat sein eigenes Angebot gemacht.

„Trump liebt Auszeichnungen. Er liebt es wirklich, ihm eine Auszeichnung zu geben; nur so kann man ihn dazu bringen, etwas zu tun. Und nachdem dies gesagt ist, Herr Präsident, habe ich ein Angebot, von dem ich glaube, dass es für Sie schwierig sein wird, es abzulehnen“, erklärte Kimmel. „Wenn und nur wenn Sie damit einverstanden sind, ICE aus Minneapolis abzuziehen und an die Grenzen zurückzubringen, wo sie hingehören, bin ich bereit, Ihnen eine der folgenden Trophäen anzubieten, mit denen ich im Laufe der Jahre geehrt wurde.“

Kimmel präsentierte dann einige der Auszeichnungen, aus denen Trump wählen konnte: „Zunächst einmal der Tages-Emmy, den ich 1999 als bester Game-Show-Moderator gewonnen habe – das könnte Ihnen gehören. Oder vielleicht möchten Sie lieber meinen Clio Award für meine Arbeit, Leute Mist zu verkaufen 2015 Soul Train Award als Weiße Person des Jahres Wenn Sie dies tun, liegt die Wahl bei Ihnen.

„Ich werde einige oder sogar alle davon persönlich dem Oval Office übergeben, als Gegenleistung dafür, dass ich die Menschen in Minneapolis in Ruhe lasse“, schloss Kimmel.