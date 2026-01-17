Ich hatte noch nie von Hulu gehört Erzähl mir Lügen bis Nur Jetzt. Aber wenn es uns irgendwie ein CHVRCHES-Cover von Robert Palmers einzigartigem „Addicted to Love“ beschert, dann hat die Show eindeutig einen Golden Globe verdient.

CHVRCHES‘ besonders grüblerische Version des Klassikers von 1985 ist in der dritten Staffel der Serie (jetzt erhältlich) zu sehen und soll der emotionalen Intensität der Serie eine „unvergessliche Klangebene“ verleihen. Und während Sie diese Show wahrlich nicht aus einem Loch in der Wand kannten, waren sich CHVRCHES dieses stimmungsvollen Melodramas sehr bewusst.

„Als echter Fan von Erzähl mir Lügen„Ich war so aufgeregt, die neue Staffel zu sehen, geschweige denn Musik dafür zu machen“, sagte CHVRCHES-Frontfrau Lauren Mayberry in einer Erklärung. „Wir waren im Studio und arbeiteten am neuen CHVRCHES-Album, als wir den Anruf erhielten, und es hat wirklich Spaß gemacht, sich darauf einzulassen und die richtige Balance der Emotionen zu finden – herzlich, aber dennoch unbeirrt –, um das widerzuspiegeln, was die Show so gut kann.“

Und als ob das noch nicht genug Cover-Qualität wäre, hat CHVRCHES auch „Such Great Heights“ von The Postal Service gecovert. Diese Version wird am Dienstag, dem 17. Februar, erscheinen und wird in der achten Folge dieser Staffel eine wichtige Rolle spielen. Großartige Coverversionen sind der Band offensichtlich nicht fremd: Im Jahr 2024 stellte Iain Cook einen mächtigen Remix eines weiteren Klassikers vor: „Linger“ von The Cranberries.

Wenn Sie Lust haben, finden Sie hier die offizielle Zusammenfassung der dritten Staffel von Erzähl mir Lügen:

„Lucy Albright (Grace Van Patten) und Stephen DeMarco (Jackson White) lassen ihre turbulente Romanze wieder aufleben, als das Frühlingssemester am Baird College beginnt. Während sie schwören, dieses Mal alles anders zu machen, spielen vergangene Indiskretionen eine große Rolle. Lucy gerät in eine Kontroverse, die sie unbedingt vermeiden möchte, während die Folgen des letzten Jahres ihre Freunde dazu zwingen, sich mit ihren eigenen destruktiven Verhaltensweisen auseinanderzusetzen. Während sich skandalöse Geheimnisse auf dem Campus ausbreiten, drohen schlimme Konsequenzen Lucy und alle in ihrem Umfeld.“

Wie bereits erwähnt, arbeiten CHVRCHES bereits an ihrem fünften Studioalbum und dem Nachfolger von 2021 Bildschirmgewalt. Im Jahr 2023 veröffentlichte die Band erneut Die Knochen dessen, woran Sie glauben zur Feier des 10-jährigen Jubiläums dieser Platte.

„Addicted to Love“ ist jetzt über Hollywood Records erhältlich; Schauen Sie sich den Song und die Single-Art unten an.