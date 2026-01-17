A$AP Rocky verlässt sich seit 2018 auf seine eigenen Instinkte, um seine Karriere voranzutreiben TESTENRockys erstes Album, das nach dem Tod seines besten Freundes und kreativen Beraters A$AP Yams erschien. Vielleicht erreichte dieses Album deshalb nicht die gleichen künstlerisch beeindruckenden Höhen wie seine vorherigen Projekte. Auf seinem neuesten Album, dem mit Spannung erwarteten Sei nicht dummsind wir an einem Punkt angelangt, an dem Rockys Bauchentscheidungen chaotischer und damit auch aufrichtiger sind.

Rocky ist stolz darauf, undefinierbar zu sein; Sei nicht dumm ist anschließend weitläufig und weitläufig. Das Album spielt zu einer geraden Stunde und strotzt nur so vor einer Energie, die wir kennen und lieben gelernt haben. Das selbstbewusste „No Trespassing“ mit seinem flüsternden Bass und der hallenden Kulisse ist ein personalisierter Kurs in Pretty Flacko 101. Selbst Songs, die so klingen, als wären sie gleichzeitig überschätzt und unterschätzt worden (der Album-Opener „Order of Protection“), schaffen es, Aufmerksamkeit zu erregen.

„Stay Here 4 Life“ und „Playa“ – Rockys Oden an seine Partnerin Rihanna – gehören zu den ehrlichsten Songs, die der Rapper je angeboten hat. Beide Songs enthalten Last-Minute-Beat-Wechsel, die zunächst ablenkend wirken, letztendlich aber die abwechslungsreiche Atmosphäre des Albums verstärken. „Air Force (Black DeMarco)“ pendelt zwischen einer rasenden Hyper-Rap-Klanglandschaft und einem Dream-Pop-Klangteppich und verdeutlicht Rockys Wunsch, sich niemals festnageln zu lassen.

Außerdem sind strenge Definitionen möglicherweise nicht immer freundlich. A$AP Rocky ist seit dem Moment, als er den Satz „Purple Swag“ aussprach, eine polarisierende Figur im Hip-Hop. Als MC aus Harlem erlangte er dank eines gleichnamigen, sprudelnden Underground-Songs, der sich in seinen Elementen, seinem Wortschatz und seinem Gesamtstil deutlich von Houstons regionalem Schaffen abhob, enorme Popularität. Von diesem Moment an wurde Rockys Authentizität mit einem leichten Seitenblick betrachtet. Mit Sei nicht dummA$AP Rocky bereut seine klebrigen Finger und versucht, seinen Status als etablierter Rapper zu unterstreichen, der Respekt verdient.

Anstatt Houstoner Hip-Hop zu probieren und zu klauen, arbeitet Rocky direkt mit Künstlern aus der Stadt zusammen, darunter der charismatischen lokalen Legende Sauce Walka („Stop Snitching“) mit rauer Stimme und dem formtreuen DJ Screw-Nachfolger DJ Slim K („Fish N Steak (What It Is)“). Durch die Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Bastionen der Houstoner Kultur erinnert Rocky an seine Anfänge und setzt sich dieses Mal auf authentische Weise mit der Stadt auseinander.

Sei nicht dumm ist Rockys Gelegenheit, sich noch weiter von vergangenen Übertretungen zu befreien. Auf dem dichten und unordentlichen „STFU“ rappt Rocky: „Is there heaven for a pig?/ Might spray paint that on my van“, womit er stärker als je zuvor eine Haltung gegenüber Polizeibrutalität zum Ausdruck bringt. Im Jahr 2015 machte Rocky fragwürdige Kommentare zu AuszeitEr sagte, niemand könne ihn dazu zwingen, ein politischer Aktivist zu sein.

„Warum sollte ich mich gezwungen fühlen, über Ferguson zu rappen?“ sagte er und bezog sich dabei auf die Ermordung von Michael Brown durch die Polizei im Jahr 2014. „Ich will nicht sagen, dass ich da unten war und Steine ​​auf Wichser geworfen habe und mit Pfefferspray besprüht wurde. Ich würde lügen. Liegt es daran, dass ich Schwarz bin? Was zum Teufel, bin ich jetzt Al Sharpton? Ich bin A$AP Rocky. Ich habe mich nicht als politischer Aktivist angemeldet.“

„Ich möchte über meine verdammte Schlankheit, den Tod meiner besten Freundin, Mädchen, meine ausgefallene Mode und meine Inspirationen durch Drogen sprechen“, fuhr er fort. „Ich lebe im verdammten Soho und in Beverly Hills. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich gehe zurück nach Harlem, es ist nicht dasselbe. Es ist eine traurige Geschichte. Ich muss dir die Wahrheit sagen. Ich bin im Studio, ich bin in Modehäusern, ich bin in den Schubladen dieser Schlampen. Ich mache nichts anderes als das. Das ist mein Leben. Diese Leute müssen mich verdammt noch mal in Ruhe lassen.“