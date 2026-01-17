Pamela Anderson hat verraten, dass sie sich wegen seiner Beteiligung an der Serie „unwohl gefühlt“ habe, als sie am vergangenen Wochenende bei den Golden Globes neben Seth Rogen saß Pam & Tommy.

Während eines Interviews mit Andy Cohen für SiriusXM dachte Anderson darüber nach, wie es sich anfühlte, in der Nähe von Rogen zu sein, nachdem er als ausführender Produzent und Hauptdarsteller der limitierten Hulu-Serie 2022 fungierte, in der es darum ging, wie Andersons nicht autorisiertes Sexvideo mit Tommy Lee gestohlen und verbreitet wurde.

„Seth Rogen … das hat er Pam & Tommy ohne mit mir zu reden“, sagte Anderson zu Cohen. „Ich hatte einfach das Gefühl, pfui. Wie kann jemand aus schwierigen Zeiten in Ihrem Leben eine Fernsehserie machen? Und ich bin hier ein lebendiger, atmender Mensch.“

Anderson fuhr fort: „Er war bei den Golden Globes im Graben. Ich hatte das Gefühl, ich bin hier nicht in Stücke gerissen. Ich hatte ein komisches Gefühl dabei.

Die Schauspielerin fügte hinzu, dass sie hoffe, dass Rogen sich irgendwann für seine Rolle in der Serie entschuldigen werde. „Wenn Sie eine öffentliche Person sind, heißt es, Sie hätten kein Recht auf Privatsphäre“, sagte sie. „Aber deine dunkelsten, tiefsten Geheimnisse oder Tragödien sollten kein faires Spiel für eine Fernsehserie sein. Das hat mich ein bisschen sauer gemacht.“

Pam & Tommy In den Hauptrollen waren Lily James als Anderson, Sebastian Stan als Tommy Lee und Rogen als Rand Gauthier zu sehen, der Mann, der für den Diebstahl der privaten Sexvideos des Paares verantwortlich war. Obwohl die Serie zehn Emmy-Nominierungen erhielt, wurde sie ohne Andersons Zustimmung oder Beteiligung gedreht.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Anderson seine Frustration zum Ausdruck bringt Pam & Tommy. Im Jahr 2023 Vielfalt In einem Interview bezeichnete Anderson die Macher der Show als „Arschlöcher“ und sagte, sie „schuldeten mir immer noch eine öffentliche Entschuldigung.“