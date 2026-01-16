Ludacris hat die Rock the Country-Festivaltour abgesagt.

Ein Vertreter des Rappers aus Atlanta erzählte Rollender Stein dass es „eine Verwechslung“ bezüglich der Aufnahme von Luda in die Aufstellung gegeben habe. „Die Grenzen wurden überschritten und er hätte dort nicht sein dürfen“, behauptete der Sprecher.

Nach der Ankündigung des Festivals sah sich Ludacris mit der Gegenreaktion einiger Kritiker wegen seiner wahrgenommenen politischen Neigungen konfrontiert. Während Rock the Country keine explizite Zugehörigkeit hat, ist Festival-Headliner Kid Rock einer der sichtbarsten Unterstützer von Donald Trump, und der Präsident stellte letztes Jahr sein Headliner-Set bei der Veranstaltung vor. Jason Aldean, der ebenfalls an der Spitze steht, ist ein weiterer bekannter Trump-Anhänger.

Verwandtes Video

„Es ist so einfach. Felsen Der Land ist nicht nur ein Musikfestival; Es ist eine Bewegung“, sagte Kid Rock of the Rock the Country in einer Erklärung. „Im Jahr 2026, wenn Amerika seinen 250. Jahrestag feiert, ist dies ein Ort für hart arbeitende, gottesfürchtige Patrioten, die sich gemeinsam versammeln und Freiheit, Musik und … feiern Die Partei von Die Jahr“.

Rock the Country wird im Frühling und Sommer acht kleine Städte in ganz Amerika besuchen und ein wechselndes Line-up an Acts präsentieren, zu dem auch Creed, Jelly Roll, Blake Shelton, Brooks & Dunn, Miranda Lambert, Hank Williams Jr., Riley Green und Lynyrd Skynyrd gehören. Ludacris war nicht der einzige Rapper, der auf der ursprünglichen Rechnung aufgeführt war: Nelly, die bei Trumps Amtseinführung im Jahr 2025 auftrat, bleibt in der Besetzung.