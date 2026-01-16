Bill Skarsgård weiß, dass es „definitiv politische Parallelen“ dazu gibt Draht des toten Mannes. Der neue Film von Gus Van Sant erzählt die wahre Geschichte von Tony Kiritsis, einem Mann, der 1977 Schlagzeilen machte, nachdem er einen Mitarbeiter einer Hypothekenbank als Geisel genommen hatte: „Der kleine Kerl gegen den Mann und das System, wissen Sie?“ er erzählt Folge. „Es gibt viele Fallen, in die man tappen kann, wenn man das Gefühl hat: ‚Diese Art von amerikanischem Traum wurde mir verkauft, aber es war eine Fälschung.‘ Hier gibt es ein ganzes System, das darauf ausgerichtet ist, dass die Leute in den Klassen bleiben, in die sie hineingeboren wurden.“

In dem Film hat Tony einem Mann eine Schrotflinte in den Nacken gesteckt, weil er das Gefühl hat, von den Führungskräften der Firma verarscht zu werden – er will zwar niemanden verletzen, hofft aber, dass die Medienaufmerksamkeit, die er aufgrund seiner Taten erhält, ihm dabei helfen wird, die Gerechtigkeit zu erlangen, nach der er sich sehnt. Die Art von „Kleiner Kerl gegen die Maschine“-Erzählung Draht des toten Mannes Dargestellt ist etwas, von dem das Kreativteam wusste, dass es für die heutige Zeit relevant ist; Die Produktion des Films begann einen Monat, nachdem ein junger Mann namens Luigi Mangione weltweit Schlagzeilen gemacht hatte, weil er Brian Thompson, CEO von UnitedHealthcare, getötet hatte.

„Dieser Fall ist ganz anders, aber es gibt viele Parallelen zu den Siebzigern und heute – dieses Gefühl des Vertrauensverlusts und des Glaubens an die Regierung und die Institutionen“, sagt Skarsgård. Ganz zu schweigen von diesen „wirtschaftlich schwierigen Zeiten und dieser populistischen Revolte, die gerade im Gange ist. Diese Geschichte hätte heute leicht passieren können. Ich denke nicht, dass es gut ist, dass es diese Parallelen gibt, aber sie sind da, und die Probleme sind real.“

Skarsgård fährt fort: „Ich glaube nicht, dass dieser Film versucht, eine politische Aussage zu machen. Ich glaube nicht, dass großartige Filme wirklich versuchen, auf diese Weise Aussagen zu machen. Aber das ist ein Kommentar zur Gesellschaft, das ist sicher. Geächtete Menschen, Menschen, die das Gefühl haben, dass ein System gegen sie manipuliert wird, begehen manchmal gewalttätige Dinge.“

Als Van Sant Skarsgård ursprünglich die Rolle des Tony anbot, zögerte er. Nun, zunächst fühlte er sich geschmeichelt, „überhaupt auf dem Radar eines unserer großartigen Filmemacher zu sein.“ Dann las er das Drehbuch, und während Skarsgård es großartig fand, hatte der Autor Austin Kolodney zahlreiche Links zu Aufnahmen und Filmmaterial des echten Tony eingefügt – der keine große physische Ähnlichkeit mit dem hat Nosferatu Und Es Stern.

Dieses Problem zu überwinden und seinen Weg zu finden, die Figur zu spielen, war „eine Reise, die ich durchmachen musste. Der echte Tony war mein zentraler Fokus in den frühen Phasen der Vorbereitung, und als wir dann am Set auftauchten, begann der erschaffene Tony, der im Film zu sehen ist, die Handlung zu diktieren. Es war eine großartige komplexe, komplizierte, lustige Figur und ein großartiger Filmemacher.“

Skarsgård sagt, dass es im 70er-Jahre-Setting viele Faktoren gab, die „mich angesprochen haben“ – insbesondere die Art und Weise, wie der Film klassische Filme dieser Zeit widerspiegelt: „Zum Beispiel Netzwerk bzw Hundetag-Nachmittag oder Ausfallsicher… Eigentlich jeder Sidney-Lumet-Film.“

Aber was die modernen Parallelen angeht, stellt Skarsgård fest, dass „der Medienzyklus sich einfach so schnell ändert, dass es jede Woche eine neue Art von Weltuntergangsnarrativ gibt.“ Das ist vielleicht der Grund, warum es sich so anfühlt, als ob seit dem Vorfall mit Luigi Mangione viel mehr als 13 Monate vergangen sind. „Ich erinnere mich, als das passierte, gab es einen Diskurs darüber, „Okay, jetzt ist Bürgerkrieg – die Leute sagten voraus, dass jeder hinter Hypothekenmaklern oder Krankenversicherungsgesellschaften oder was auch immer her sein würde. Und das ist nicht passiert“, sagt er.

Auch wenn CEOs nicht auf der Straße gejagt werden, stellt Skarsgård fest, dass es immer noch zu politischen Attentaten wie dem Tod von Charlie Kirk kommt. „Wir haben es noch nicht überstanden, was auch immer wir durchmachen“, sagt er. „Ich denke, es wird immer schwieriger vorherzusagen, wohin es geht. Es fühlt sich an, als würde sich viel ändern.“

Skarsgård spürt das Draht des toten MannesAls Geschichte „funktioniert sie ohne politische Konnotationen. Sie ist ein spannendes Spektakel für sich.“ Und er interessiert sich dafür, ob Kinobesucher nach dem Ansehen des Films möglicherweise darüber diskutieren, wer am Ende Recht hat: „Die Leute geraten in einen Streit wie ‚Ich glaube, ich gehöre zu Tony‘ und jemand sagt ‚Wie kannst du es wagen?‘“ Vielleicht gibt es danach einen Streit, und die Leute werden daraus etwas lernen oder etwas entdecken. Das wäre gut.“

Denn wie Skarsgård anmerkt: „Wir alle lieben die Geschichte vom Selfmade-Armenmann oder der armen Frau, natürlich sind sie inspirierend.“ Allerdings kommt er aus Schweden, „einem Land, das viel mehr Chancengleichheit für alle seine Bürger hat, wo man viele zweite, dritte und vierte Chancen bekommt.“

Er kichert. „Ich schimpfe gerade … Ich habe sicherlich nicht alle Antworten. Aber wo wir auf der Welt sind … Es könnte sicherlich verbessert werden, sage ich.“

Draht des toten Mannes ist jetzt im Kino.